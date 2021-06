Inaugurada la 1º feria de emprendedores del Ferial Plaza

Antonio Martín, director del CC Ferial Plaza, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa junto a María Soledad García, presidenta del CEEI Guadalajara, Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Rubén García, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Guadalajara y Alberto Rojo, alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara.



Antonio Martín, Director de Ferial Plaza durante su intervención, ha destacado que esta feria nace con el objetivo de dinamizar la actividad económica de la ciudad y la promoción de proyectos empresariales locales y provinciales, ofreciendo a los emprendedores un escaparate comercial con miles de potenciales clientes.



Además, el director del centro comercial destacó que “ahora, más que nunca, es fundamental el apoyo, tanto de las instituciones públicas como de la empresa privada a las personas que optan por crear sus propias empresas”, por ello, como ha seguido explicando Antonio Martín, el centro comercial Ferial Plaza quiere promover este tipo de actividades que fortalecen el espíritu emprendedor y contribuye a la promoción de empresas locales y provinciales. “La colaboración en la generación de empleo y la reactivación del sector con espacios comerciales que permitan servir de escaparate a estas empresas de cara a sus potenciales clientes, es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de Ferial Plaza”.



María Soledad García, presidenta del CEEI Guadalajara ha puesto de manifiesto la importancia de la unión de la iniciativa privada y las instituciones públicas para sacar, en este caso, esta primera feria de emprendedores adelante, además de destacar la labor que el CEEI Guadalajara realiza en pro del emprendimiento en la provincia de Guadalajara, pues es el referente en el emprendimiento y la innovación de la provincia de Guadalajara. Emprendedores que vienen de todos los rincones de la provincia de Guadalajara, demostrando la capacidad de progreso, futuro y trabajo que tiene nuestra provincia.



Además, García ha hecho referencia a los datos del CEEI en los primeros seis meses de 2021, donde el CEEI Guadalajara cuenta con 54 empresas instaladas con un volumen de negocio cercano a los 5 millones de euros, dando empleo directo, dentro del centro, a 70 personas, con 147 emprendedores asesorados y 505 personas formadas.



Unos datos que, como ha calificado la presidenta del CEEI, mientras que la provincia de Guadalajara tiene potencial y grandes ideas que se canalizan desde el CEEI y que con ferias como esta, se les da una mayor visibilidad. Por lo que animó a los participantes a aprovechar esta oportunidad que se les brinda, tanto para hacer negocio como para darse a conocer.



El vicepresidente primero de la Diputación de Guadalajara, Rubén García, ha felicitado a los impulsores de la Feria de Emprendedores por “tomar esta iniciativa necesaria tras la crisis originada por la pandemia”, ya que “fomentar el emprendimiento es fundamental para reactivar la economía provincial”.



García ha subrayado que “los emprendedores mantienen muchos servicios en los pueblos y zonas rurales de Guadalajara” y ha garantizado el apoyo de la Diputación Provincial a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas de los municipios de la provincia, tanto en colaboración con CEOE-CEPYME Guadalajara como a través de programas propios. En este sentido, ha indicado que la Diputación tiene diferentes líneas de subvenciones para inversiones de los pequeños negocios rurales, para fomento del autoempleo, la contratación, la ampliación de actividad y el pago de gastos corrientes, que en total suman más de 2 millones de euros de presupuesto en el ejercicio 2021.



Por su parte, el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ha dicho de esta l Feria de Emprendedores que es un “síntoma de que nuestra economía vuelve a resurgir, a tomar impulso y a salir en busca de personas que necesitan de servicios o productos”. Un fantástico escaparate de lo bueno y mucho que tienen que mostrar los emprendedores de la provincia y para el que administraciones y empresas vuelven a unirse con el fin de apoyar y potenciar el emprendimiento, porque “remando todos en la misma dirección conseguiremos, más fácilmente, consolidar la recuperación de nuestra economía”, ha subrayado.



A este esfuerzo, tal y como ha remarcado Robles, el Gobierno regional ha contribuido poniendo en marcha distintas líneas de ayudas que han venido a impulsar el mantenimiento de puestos de trabajo, pero también a crear nuevos. La última de ellas, con 206 millones de euros, permitirá ayudar a empresas y personas trabajadoras autónomas.



Mientras que El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha agradecido tanto a CEOE-CEPYME Guadalajara como al CEEI la organización de esta feria “que tiene como objetivo el de ayudar a diez negocios de emprendedores a darse a conocer”, al tiempo que destacaba la importancia de “lanzarse a montar un negocio en un momento como este”.



Rojo ha destacado el “valor añadido” que hay detrás de estos diez negocios de cercanía con valores como los de “igualdad, diversidad, inclusión y el respeto al medio ambiente en sistemas de economía circular”. Por ello, ha finalizado, “El Ayuntamiento de Guadalajara seguirá apoyando de forma decidida las iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la innovación”





MARCAS PARTICIPANTES EN LA 1ª FERIA DE EMPRENDEDORES FERIAL PLAZA

Marca: Algazara Interiorismo

Sector: Estudio de reformas y decoración

Desde algazara queremos llevar a cabo las ideas de nuestros clientes, captar gustos, estilo de vida, sensibilidad y que ellos formen parte de nuestros trabajos.

Transmitir fuerza y personalidad, a la vez que conseguir armonía y calidez en los espacios.

Siempre que tenemos que afrontar un nuevo proyecto tenemos como lema "Piensa en grande, con el papel en blanco".



Marca: L&L Led Low Cost,

sector: iluminación led, todo tipo de iluminación y objetos decorativos. Bombillas, focos, downlights, lámparas, etc....

Más energía a menor precio. Ilumina tu vida.



Marca: Rodapillo y MATYLIM

Sector: Limpieza /rodapillo y mopapillo y limpieza de sofas y alfombras/

Innovar para limpiar mejor.

Trabajar por un futuro más limpio



Marca: Bárbara & Muá,

Sector Moda.

Productos que vende: Complementos de Moda (bolsos, carteras, mochilas, pañuelos, gafas, tirantes y bisuteria)

ES una tienda de complementos de moda inclusiva, diversa e igualitaria, que nace con el objetivo de dar visibilidad a personas reales, independientemente de su físico, edad, color de piel, capacidad e identidad o expresión de género.

Creemos que es necesario ampliar el concepto de la palabra "normalidad", y anular los estereotipos, etiquetas y cánones establecidos hasta ahora en la sociedad. De esta manera, cualquier persona se puede sentir identificada con la filosofía de nuestra marca, mejorando el concepto que tiene de sí misma y en consecuencia su felicidad.

Por eso todas las personas que se ven en nuestra web, son personas reales, que forman parte de Asociaciones y Colectivos con los que colaboramos.

Porque la belleza es la actitud de

"ser quien quiera ser".



Marca: Baile Mau: scuela de Baile Mauge Gross

Enseñanza de Baile Urbano y Twerk // “Nunca es tarde para aprender a bailar” “Baila para expresar, no para impresionar” “Todos pueden bailar sin importar el sexo, la edad o el cuerpo que tengan”

La Escuela de Baile “Mauge Gross” es un espacio dónde todos pueden bailar, sin importa la edad, cuerpo o experiencia. Ya que para bailar sólo hacen falta ganas de romper con los miedos y de superarse día a día. Aquí no sólo aprendemos técnicas y estilos, sino también aprendemos a querer nuestros cuerpos tal cómo son, a desarrollar nuestra confianza, autoestima y a trabajar en equipo. Porque juntos, siempre somos más fuertes.



Marca: MII MARTY:

Marca: Mii Marty

Sector: ropa deportiva

Productos: leggins, top, crop top, vestidos, camisetas, sudaderas...

¿Quieres diseñar tu propio estilo para hacer deporte? Con Mii Marty es posible, hace el diseño, patronaje, sublimado y confección de tus prendas deportivas a medida.

Para cuerpos reales trabajamos con las bases y acabados de la alta costura adaptado a las prendas deportivas.

Make to order, producción bajo demanda para no generar desperdicios, permite un proceso personaliza y a medida de cada cliente



Marca: Gentleball.

Sector de la moda. Vendemos camisetas, sudaderas y accesorios de moda inspirados en el fútbol clásico.

Plasmamos los recuerdos futboleros en ropa de calidad.

Estamos en contra del fútbol considerado como un negocio y amamos el fútbol puro y sentimental.

Nuestra ropa se elabora con tejidos orgánicos respetando al máximo el medio ambiente.



Marca: SOBRAO.

Sector: Textil

Productos: camisetas y gorras. A medida que se cumplan los objetivos, se aumentarán las líneas de producto.

Descripción: Sobrao destaca por una identidad muy definida, marcada por un estilo urbano, retro, alegre y gamberro .

Pero no es sólo una línea de ropa. Sobrao quiere llegar al público más joven y transmitirle valores como la libertad, la expresión, la creatividad y la educación sexual.

Para el equipo, ser Sobrao es tener actitud frente a la vida, respeto por las diferencias y los seres humanos.



Marca: La Lola del Bote

Recicla botes vacíos de metal o cristal, dándoles una segunda utilidad, de manera artesanal, personalizando los y convirtiéndolos en exclusivos.

Mi frase, No lo tires, a mí me sirve.

Economía Circular.



Marca: FETÉN

es la marca de cosmética para hombres del siglo XXI, que buscan su mejor versión, para ATRAER.

Productos de cuidado de calidad, sostenibles y basados en la sencillez que compaginan con una forma de ser y estar en la vida: el modo fetén.