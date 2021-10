El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha participado este lunes en la inauguración de la nueva fábrica que la empresa de perfumería y cosmética «Mixer and Pack» ha levantado en el Polígono Industrial SI-20 de la localidad; un acto que ha contado también con la presencia del presidente regional, Emiliano García-Page; el secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco; el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, y el consejero delegado de la empresa, Agustín Gómez Loeches, como anfitrión del evento. También han estado presentes en la ceremonia la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; y representantes de la patronal provincial y del sector de la perfumería a nivel nacional.

«Se está convirtiendo en una fantástica tradición el asistir a actos inaugurales de proyectos empresariales en Cabanillas. En seis años que llevo como alcalde son más de una decena los eventos de este tipo en los que he tenido el placer y el honor de participar, y eso habla muy bien de Cabanillas como lugar idóneo para la inversión», destacaba Salinas en su intervención.

El alcalde ha valorado muy positivamente la llegada de “Mixer and Pack” a la localidad: «No sólo es la inauguración de una empresa más. Hablamos de una fábrica especial, una factoría que elabora productos cosméticos de primer nivel, una empresa que es líder en su sector a nivel nacional e internacional, que crea mucha riqueza y empleo, y que ha elegido Cabanillas como el lugar donde emprender una nueva etapa de crecimiento. No puedo estar más orgulloso», decía el primer edil, quien agradecía a los responsables de Mixer «que no hayan dudado en utilizar recursos de nuestro Servicio de Empleo Municipal para realizar contrataciones, como me consta que ya ha sucedido».

En este sentido Salinas ha valorado la inauguración de Mixer como «una gran noticia para todos». «Lo es para la empresa, que crece y fortalece su posición. Para su plantilla, que encuentra un magnífico proyecto para su desarrollo laboral y personal. Para el polígono SI-20 de Cabanillas, que además de ser un gran polo logístico a nivel nacional se convierte ahora también en un lugar de desarrollo productivo. Y también para el Ayuntamiento y para todos los vecinos de Cabanillas», aseguraba Salinas, quien ha explicado que el suelo donde se asienta la fábrica era hasta hace unos pocos años una parcela de titularidad municipal, sin uso alguno, y que tras un proceso de subasta acabó vendida a Mixer: «Quiero que sepan que los ingresos económicos que nos aportó la venta de la parcela se han reinvertido en patrimonio municipal de todos los cabanilleros. Cono esos fondos hemos podido acometer inversiones culturales y deportivas, como nuestro nuevo Centro Fitness. Así que de la operación beneficia a los empresarios, los empleados, sus familias, los consumidores de productos de Mixer, y a nuestra ciudadanía. Es un ‘win-win’, como dicen los jóvenes».

El alcalde ha anunciado también que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que Cabanillas del Campo siga siendo referencia nacional de crecimiento industrial y económico: «Hay más proyectos en el horizonte, y en breves días vamos a asistir al acto de presentación de las obras de urbanización del Polígono de Moyarniz, el nuevo sector industrial que se está desarrollando al otro lado de la Autovía A-2», avanzaba.

Facilidades en Castilla-La Mancha

Por su parte, el presidente autonómico Emiliano García-Page ha celebrado la llegada de la empresa a este entorno, y ha destacado que en Castilla-La Mancha «se ponen todas las facilidades» para aprovechar estas oportunidades de inversión. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha elogiado el trabajo del Ayuntamiento de Cabanillas para la captación industrial, y ha dicho que Mixer es «una de las mejores empresas del país».

“Mixer es una empresa inconformista, una empresa familiar que ha tenido que avanzar con mucho esfuerzo y que hoy se convierte en una referencia internacional por su necesidad por seguir creciendo”, ha dicho por su parte el presidente de las Cortes Regionales.

El consejero delegado, Agustín Gómez Loeches, ha destacado la calidad de estas nuevas instalaciones de Cabanillas, que aglutinan fábrica, zona logística y zona de oficinas, en un proyecto de expansión muy importante para su empresa, de orígenes familiares. «Cumplimos toda la normativa y las normas ISO más exigentes, tanto en medio ambiente como en innovación”, destacaba el empresario, quien aseguraba que estas instalaciones son de las más avanzadas de Europa en el sector de la perfumería. Asimismo, Gómez señaló la vocación de su empresa en materia de inclusión y con el empleo de calidad.

25 millones de inversión

La empresa Mixer fue fundada tal día como hoy en el año 1994 en Meco, y en la actualidad es uno de los mayores desarrolladores y fabricantes de perfumería y cosmética para terceros de España. Trabaja para marcas como Loewe, Zara, Pull&Bear, Desigual, Tous, Roberto Verino y Angel Schelesser, entre otras muchas. En su planta de Cabanillas, que convive con la de Meco, emplea a unas 300 personas, muchas de ellas de nueva contratación a raíz de la ampliación. En el último ejercicio facturó más de 70 millones de euros, según ha dicho el consejero delegado de la firma.

Esta nueva planta de Cabanillas comenzó a construirse en la primavera del año 2020, y la producción arrancó el pasado mes de junio. Mixer ha invertido más de 25 millones de euros en la construcción de esta factoría, de los que alrededor de 3 millones fueron para la compra del terreno al propio Ayuntamiento de Cabanillas. La nueva fábrica cuenta con la más alta tecnología.