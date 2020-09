La hostelería de Guadalajara participará en la protesta del 9 de septiembre en Madrid

La Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, junto con la Federación de Hostelería de Castilla-La Mancha, de la que es miembro de pleno derecho, estará presente en Madrid a través de una representación de los miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de Hostelería de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, que en nombre de la hostelería de la región reivindicarán medidas de apoyo que salven de la ruina a las empresas del sector y eviten la desaparición de innumerables puestos de trabajo.

El sector reitera que la hostelería ha sufrido el acoso de casos aislados con amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, que no pueden extenderse, ni calificar, el comportamiento honrado y el compromiso generalizado contra la pandemia del conjunto de la hostelería nacional.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones está la de no culpabilización a la hostelería en la transmisión del Covid-19, pedir mayor coordinación con las autoridades sanitarias, gestión eficaz de puntos de rebrote y procesos de cuarentena, extensión de ERTES y mayor exoneración de las

cotizaciones a negocios con apertura parcial y exoneración del 100% en negocios con cierre total, bonificación fiscal en costes de arrendamientos y suministros, impuestos especiales, tasas municipales y autonómicas, ampliación a dos años de carencia en la financiación recibida por el COVID-19, reducción temporal del IVA en Hostelería, elaboración de un Plan Estratégico de la Gastronomía, así como estímulos a la demanda, entre otras cosas.

Representando a más de 4.000 hosteleros de la región

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, de la que forma parte la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, es una organización empresarial creada en 1981 para la coordinación, representación, promoción, gestión, fomento y defensa de los intereses genéricos y comunes de las organizaciones empresariales de hostelería ámbito regional de Castilla-La Mancha. La FREHCM agrupa en su seno a más de 4.000 empresas de los sectores de la restauración (bares, cafetería, restaurantes, etc.), hospedaje (hoteles, hostales, alojamientos rurales, etc.) y ocio nocturno (discotecas, cafés-teatro, bares de copas, etc.).