La jornada eTalent Days de Valdeluz adiestra en Marketing Digital y la venta online

Si tienes una buena marca, consolidas una red eficaz de contactos y aportas valor a las comunicaciones, la venta digital es un hecho. En 2012 una encuesta de Google a 1.400 compradores desveló que el 57% era capaz de saber con qué empresa quería trabajar sin recibir a ningún vendedor. El 92% de los compradores eliminan correos electrónicos y mensajes de voz cuando provienen de alguien que no conocen.

De los casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo, cinco mil millones utilizan internet una media de seis horas al día y, de estas, 4.700 millones son asiduos dos horas al día a las redes sociales. En España, el 85% de la población tiene una y hasta seis cuentas en redes sociales y plataformas de difusión inmediata. La consultora americana Gartner vaticina que en 2025 el 80% de las comunicaciones entre compradores y vendedores serán digitales. El propósito de la venta digital es que cuando un cliente busca un proveedor, salga tu negocio y piense en ti. Más likes no significa más ventas porque las compras de seguidores están a la orden del día: esto no va de volúmenes ni fans sino de conversiones, de generar visibilidad e interés.

Fueron algunos de los mensajes que se escucharon este viernes en la ponencia ‘La venta digital ya está aquí. ¿Estás preparado?’ que impartió Álex López en la segunda edición de eTalent Days que organizaba la marca Yebes Digital. Y que, a lo largo de la mañana, introdujo a los asistentes en las claves y estrategias del Marketing Digital desde el auditorio del Multiusos de Valdeluz. Creador de la agencia barcelonesa de marketing Digital Selling Institute aseguró que la venta digital no es tanto un problema de costes como de conocer el entorno e identificar el tipo de cliente que necesita o busca tu producto o servicio, los canales online que emplea y cuáles son los más indicados para llegar hasta él. ‘El ecosistema digital es un entorno cambiante cuyo conocimiento hay que actualizar para saber si lo que estás publicando genera interés o no, porque todo lo demás es ruido’, indicó López. Que recordó que la pandemia lo ha acelerado todo, ‘incluso la manera de comunicarnos’, y que hoy estamos hiperconectados y consumimos mucha información antes de decidir, ‘por eso no perdemos el tiempo en atender llamadas o contestar correos’.

En la inauguración de la jornada, Miguel Cócera señaló que el Ayuntamiento de Yebes ha creado el sello eTalent Days para promover las competencias digitales entre los vecinos y el público en general. Para que los emprendedores y profesionales conozcan de primera mano las tendencias, herramientas y recursos del mercado para que los mejor preparados afronten ese desafío a la hora de canalizar su actividad económica. El alcalde de Yebes incidió en la revolución que en estos últimos veinte años ha provocado el desarrollo tecnológico en el horizonte empresarial. ‘Con la llegada de Google en 2000 y las redes sociales en 2006 ya no es posible vivir fuera de los circuitos digitales, así que sobreviven los que mejor se adaptan al medio’, enfatizó Cócera. Que invitó a los asistentes a ‘empaparse de esta nueva realidad’, indisoluble al mundo en que vivimos donde el multiverso, las redes y los motores de búsqueda ‘catapultan o hunden a los contendientes en esta gran carrera que es el mercado empresarial’.

En el transcurso del eTalent Days organizado por el Ayuntamiento de Yebes también se enfatizó en la importancia de conocer al detalle conceptos esenciales en un ecosistema tan cambiante, global, inmediato e interactivo como el Marketing Digital. Es el caso del target o grupo de consumidores cuyas necesidades, características y deseos se adecúan a los productos y servicios que ofrece una marca en concreto. O el buyer persona, una representación ficticia de cada uno de los públicos al que se dirige un negocio y que viene definido por los datos sociodemográficos, comportamiento, motivaciones y necesidades. ‘Porque el objetivo último es identificar los pain points o puntos de dolor, es decir, los problemas que encuentra el cliente y que tus productos o servicios pueden solucionar’, explicó Laura Montero, autora del libro ‘Los pilares del Marketing Digital’. De la mano de Enrique Aranda, director técnico del CEEI-Guadalajara, se dio respuesta a los aspectos más relevantes del emprendimiento, desde la acción, planificación, situación y análisis, hasta los socios clave, entorno, mercado, rumbo y recursos.

Los asistentes también se pusieron al día en cuanto al programa de ayudas a la inversión que promueve el Gobierno de Castilla-La Mancha para profesionales, emprendedores y autónomos, del que dio cuenta Susana Blas, delegada provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Yebes ha creado una serie de recursos que agrupan distintos servicios para al fomento y promoción del emprendimiento. Como el Punto Emprendedor, que pone a disposición de los vecinos interesados en poner en marcha un negocio una serie de espacios dotados de salas de reuniones, conexión a internet y equipos de televisión y videoconferencia para presentaciones de productos o comunicación con clientes, colaboradores o proveedores. ‘Lo que hemos hecho ha sido poner al alcance de quienes inician contactos y acuerdos en entornos profesionales para que no tengan que realizar una inversión inicial y hasta concluir su proyecto de negocio’, señala Miguel Cócera, alcalde de Yebes. En colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Guadalajara, el Punto Emprendedor también dispone de un servicio de asesoría al emprendedor mediante una sesión informativa.