Movilizaciones en la farmacéutica OFSA, en Marchamalo, por seis "despidos disciplinarios"

OFSA es una subsidiaria de la distribuidora farmacéutica Cofares dedicada a la gestión de devoluciones. Sus 200 trabajadores están afectados por el convenio de Operadores Logísticos de Guadalajara, pero los representantes de CCOO en su comité de empresa vienen denunciando desde hace tiempo incumplimientos de convenio y recortes laborales y salariales.

Hace dos semanas, OSFA despidió por motivos ‘disciplinarios’ al secretario de la sección sindical de CCOO. Y la semana pasada ha despedido de una tacada, también por motivos ‘disciplinarios’, a otros seis trabajadores, incluido un miembro del comité de empresa y representante de CCOO en la mesa de negociación del convenio colectivo de Operadores logísticos de Guadalajara.

“Entendemos que lo que hay aquí es una clara persecución sindical, que el objetivo de estos despidos es expulsar de OFSA a CCOO. CCOO tiene en esta empresa una clara posición de exigencia de los derechos laborales y económicos; y sin duda la empresa lo que quiere es destruir a CCOO. No lo vamos a consentir”, subrayó el secretario general del sindicato en la provincia, Javier Morales.

OFSA ha armado el expediente que ha concluido con los seis despidos a partir de las denuncias por supuesto acoso trasladadas a la dirección de la empresa por otro trabajador, representante sindical de otro sindicato. Primero aparecieron en los aseos pintadas en su contra; pero jamás se identificó a su o sus posibles autores. Luego, el denunciante trasladó a la empresa que varios compañeros a los que identificó le tomaron el pelo y le insultaron mientras se comían el bocadillo en el comedor de la empresa.

A raíz de estas denuncias, que los denunciados niegan, y sin mayores comprobaciones, la empresa ha despedido a los seis trabajadores señalados por el denunciante.

“No puede ser que OFSA no abra un protocolo por el supuesto acoso, ni haga ninguna investigación seria; y que, sin ningún tipo de prueba, como la propia empresa reconoce, despida a seis trabajadores. Entre ellos, que es lo que le interesaba a la empresa, a nuestro delegado sindical. Que, por cierto, forma parte de la mesa del convenio provincial de la Logística, esperamos que su despido no tenga nada que con lo que está exigiendo CCOO en esa mesa”, señaló Morales.

Lo entienden como una persecución laboral hacia CCOO

“Entendemos que esto es una clara persecución sindical porque ‘casualmente’ soy un delegado de CCOO y desde este sindicato hace tiempo le venimos reclamando a la empresa muchos derechos que está recortando e intentando recortar. También derechos salariales”, puntualizó por su parte Dedominici. “Y no solo yo, entre los despedidos hay personas afiliadas, y personas que son todas afines. No es casual. Y no hay que olvidar que hace dos semanas habían despedido a un compañero que era el secretario de la sección sindical de CCOO”

Todos los despedidos junto de Dedominici tienen además mucha antigüedad en OFSA, alguno lleva en la plataforma logística del grupo Cofares desde que se instaló en Marchamalo, tal y como advirtieron algunos de los periodistas que acudieron a cubrir la movilización sindical.

“A nadie se le escapa que en la Logística la antigüedad es un concepto que se remunera”, explicó al respecto Jesús Calvo, secretario general de CCOO-FSC de Guadalajara. “El despido del personal que acumula antigüedad es un método claro para limpiar sus plantillas, y aquí en OFSA aplican cualquier medio de despido, cualquier causa, para deshacerse de ellos. Son más costosos y, además, a medida que acumulan tiempo en la empresa, suelen defender más los derechos.”

De hecho, recordó Dedominici, “el año pasado despidieron a otros seis o siete, y el anterior a otros cuatro o cinco”; si bien “los juicios los han perdido todos; absolutamente todos los juicios de todos los despidos que ha hecho OFSA los ha perdido”

“OFSA es una empresa del grupo Cofares, que tiene como clientes, entre otros, a grandes corporaciones farmacéuticas. El dinero no es un problema para ellos. Lo que hace es despedir, que el despedido reclame y gane no le importa; luego le hace una oferta económica y ya está”, denunció al respecto Morales.

“CCOO lo que vamos a pelear sindical y judicialmente es la nulidad y la vuelta de los trabajadores a sus puestos de trabajo. La denuncia va a ser por vulneración de derechos fundamentales, vamos reclamar la readmisión de estos compañeros, y lógicamente las de nuestros delegados, porque estamos convencidos de que el objetivo de OFSA es destruir a CCOO en esta empresa. Y no lo vamos a consentir, vamos a actuar jurídicamente y vamos a actuar en la movilización”, señaló Morales

“Y queremos dejar claro que, independientemente de las presiones y de las agresiones que cometa la empresa, CCOO va a seguir aquí, en OFSA, y va a seguir a nivel sectorial defendiendo los derechos de la clase trabajadora en la mesa de la Logística”