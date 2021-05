Movilizaciones en Lactalis para exigir la negociación del convenio colectivo

Los miembros del comité, de los sindicatos CCOO, UGT, USO y CSIF, se han concentrado hoy a las puertas de la planta, volverán a hacerlo mañana y no descartan intensificar la presión en los próximos días, después de que la dirección suspendiera la reunión prevista para el pasado viernes escudándose en la situación de nivel 3 en que se encuentra la ciudad de Guadalajara.

“Es solo una excusa para seguir dilatando la negociación. Marchamalo, que es donde tenemos nuestra fábrica, está en nivel 2; y en nuestras propias instalaciones disponemos de espacios donde muy bien podríamos desarrollar las negociaciones”, denuncia el presidente del Comité, Ángel Fernández.

“Nos hemos reunido ya en tres ocasiones, pero la empresa ha acudido siempre con la intención de no avanzar ni medio milímetro. Tienen desde hace meses nuestra plataforma, que originalmente tenía 22 puntos y que hemos reducido a siete para intentar facilitar la negociación, pero nos topamos con la nula voluntad de negociar por parte de la empresa”

Los sindicatos plantean firmar ya un acuerdo de aplicación para este año y volver a sentarse a finales de 2021, para negociar las condiciones de los años siguientes una vez esté más claro cómo evoluciona la pandemia y la situación económica.

Para este año, los representantes de los trabajadores piden un incremento salarial del 4%, que consideran acorde a la actividad y productividad de la planta; y piden acotar ya limitaciones a la desmesurada flexibilidad de jornada y horarios con la que vienen trabajando. La empresa se limita a ofrecer un 0,5% de incremento salarial y mantener la flexibilidad; sin moverse de su posición en las reuniones mantenidas hasta ahora.

“La flexibilidad tenemos que acotarla, no puede ser que la plantilla esté permanentemente a disposición, sin un calendario al que atenerse para poder planificar su vida personal y familiar”, indica Fernández.

“Y respecto al incremento salarial, no es de recibo la negativa de la empresa a discutirlo. Durante la pandemia, no solo no hemos reducido actividad, sino todo lo contrario. La dirección hasta nos gratificó con una prima el verano pasado para compensar el esfuerzo, la responsabilidad y compromiso de la plantilla durante el estado de alarma. La empresa va viento en popa y el incremento que pedimos del 4% no sólo es adecuado, sino incluso moderado.”

“A falta de razones, la empresa elude abordar nuestras propuestas, aplaza las reuniones, dilata la negociación. Mañana acudiremos a concentrarnos a las puertas de la fábrica con una mesa y sillas suficientes. Si quieren, que bajen y se sienten a negociar; no necesitamos ir a un hotel de Guadalajara, sólo hace falta voluntad.”