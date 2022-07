O los salarios suben o habrá conflicto en cada centro de trabajo

Centenares de delegados y delegadas de CCOO y UGT se han concentrado esta mañana ante las sedes patronales de cada capital de provincia como parte de las movilizaciones que tienen lugar en todo el país en reclamación de subidas salariales dignas que permitan a las familias trabajadoras no perder poder adquisitivo en un momento en el que la inflación no deja de subir. Como dice el manifiesto conjunto de las movilizaciones, las empresas continúan repercutiendo la subida del IPC a los precios de sus productos cargando todo el peso de la inflación en la ciudadanía, aprovechando el alza para elevar también el margen de beneficio por unidad productiva.

Las concentraciones de delegados, convocadas bajo el lema ‘Salario o conflicto’, han reunido a medio millar de participantes ante la sede de la patronal de Albacete, otros tantos ante Fecir Ciudad Real, 250 en la sede de Fedeto Toledo, 300 en CEOE Guadalajara y 250 en CEOE Cuenca. En la protesta ante la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) han participado junto a los secretarios provinciales de UGT y CCOO los secretarios generales regionales, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO CLM, y Luis Manuel Monforte, secretario general de UGT CLM.

Ante los medios de comunicación, Paco de la Rosa ha dicho que la patronal y cada patronal provincial debe asumir su papel y su responsabilidad: “Si los trabajadores han perdido entre un 10% y un 20% de poder adquisitivo lo fácil es echar la culpa a la pandemia, a la guerra, a Putin, a los políticos, y nadie le pone cara a los verdaderos responsables, por eso estamos aquí y en toda España frente a la patronal, porque los responsables son los empresarios; quien dirige la negociación colectiva en la región se llama Ángel Nicolás, y en Albacete se llama Artemio Pérez; que no se ofendan y que digan a sus mesas que la negociación colectiva es una prioridad para salir de la crisis económica, que esa crisis puede acrecentarse si no existe responsabilidad empresarial”.

De la Rosa ha criticado además que hay empresas ganando más dinero con la subida de precios: “Hay empresarios repercutiendo el incremento de precios de las materias primas en sus precios finales, pero no en los salarios, y eso no puede ser, hace falta corresponsabilidad, y no el ‘sálvese quien pueda’. Actuar así es tirarse piedras a su tejado, porque si el consumo cae terminaremos cerrando empresas; por eso nos movilizamos y nos movilizaremos hasta que la patronal asuma esa responsabilidad”.

La negociación colectiva no puede fracasar ahora, ha dicho el secretario general de CCOO CLM, y se ha dirigido directamente al presidente de CECAM, “hace falta responsabilidad, el fracaso de la negociación colectiva es el fracaso del diálogo social; mientras los trabajadores y trabajadoras pierdan más de un 10% del poder adquisitivo al menos CCOO y UGT estaremos en la calle, hasta que alguien caiga del guindo y comprenda que la negociación colectiva es esencial para que salgamos de ésta; los empresarios no van a salir solos de la crisis, dependemos unos de otros y o salimos todos de esta crisis o no saldrá nadie”.

Por su parte, Luis Manuel Monforte ha asegurado que este es el inicio de “grandes movilizaciones” si las organizaciones patronales no se sientan a negociar y es que “hay convenios –como el del calzado de la provincia de Albacete- que están sufriendo un bloqueo por parte de la patronal”. En este sentido apuntaba que “se augura un otoño calentito; también una gran movilización. Pese a que haya un gobierno socialista en la región y un ejecutivo de coalición en el Gobierno central, creemos que es el momento de movilizarse porque no podemos permitir que las grandes empresas aprovechen la inflación para subir los precios de manera desproporcionada”.

Para el secretario general de UGT Castilla-La Mancha es preciso, igualmente, pedir al Ejecutivo central medidas que frenen esos precios y que no hagan perder poder adquisitivo a la clase trabajadora. Se refería aquí a la necesidad de firmar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y un pacto de rentas que haga posible redistribuir la riqueza y “evite que las empresas del Ibex 35 se estén enriqueciendo incluso más que en años anteriores”.

“Tenemos que hablar de salario o conflicto. Venimos de unos años en los que no ha habido subida salarial y es ahora cuando debemos exigir la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras”. Monforte ha dicho que UGT y CCOO seguirán pidiendo en la calle que se ponga freno al empobrecimiento de la clase trabajadora. “Los agentes sociales no pedimos la luna a la patronal; estamos siendo muy responsables con esa subida de salarios, pues entendemos que el tejido productivo de la región se compone principalmente de pequeñas empresas. Lo que demandamos es un incremento salarial acompasado y coherente que permita a la clase media llenar la cesta de la compra”.

Los dirigentes regionales de ambos sindicatos han emplazado a los delegados y delegadas a las siguientes movilizaciones, incluyendo una gran movilización sindical en otoño para exigir a las empresas la subida salarial pendiente que debe materializarse en la negociación colectiva de cada sector y territorio.