Toca renovar convenios y CCOO pide que ajusten los sueldos a la escala de los precios

La propuesta para usar este nuevo indicador se ha llamado Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENN), y de él ha dado los detalles esta mañana en Guadalajara la secretaria de Acción Sindical de CCOO CLM, Nunzia Castelli, que ha compartido una rueda de prensa con el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, dentro de la ronda de reuniones para analizar la negociación colectiva en cada provincia de Castilla-La Mancha.

El sistema que propone CCOO supone que el Ministerio de Trabajo elabore el indicador a partir del cruce de datos de la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, un mecanismo “para que podamos tener datos reales de ventas, compras, salarios, beneficios, inversiones, dividendos… Datos con los que conozcamos en tiempo real y con perspectiva la evolución de cada sector, y así podamos hacer una negociación de cada convenio ajustada y adaptada”, ha explicado Nunzia Castelli.

“Contar con esta herramienta será clave para hacer avanzar la negociación colectiva en Castilla-La Mancha”, ha dicho Castelli, ya que en este 2023 hay que renegociar 49 de los 80 convenios colectivos sectoriales de la comunidad autónoma, en un contexto de “incertidumbre política y económica”, con la subida de los precios impactando aún fuertemente en las familias.

La responsable de Acción Sindical ha ofrecido datos exactos de cómo esa subida de precios tiene que ver sobre todo con el incremento de los beneficios empresariales, como así lo demuestran los datos estadísticos: “Las empresas suben precios pr encima del incremento de costes, y es que aun descontando el aumento de costes, los beneficios reales de las empresas han crecido entre 2019 y 2022 un 42% de media”. Son subidas que no se quedan en las grandes empresas, ha añadido Castelli, “ni son solo los sectores financiero o energético”, al contrario, se observan importantes incrementos en los beneficios de comercio, hostelería y restauración, construcción o transporte y almacenamiento.

Con la inflación como obstáculo para hacer valer el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, la secretaria de Acción Sindical ha insistido en una llamada a la responsabilidad de las empresas y sus organizaciones representativas: “Les pido que miren a largo plazo, porque si los sueldos no suben, no hay consumo, y sin consumo no hay ventas, y sin ventas sus empresas no tendrán beneficios; es una cuestión de justicia, tener salarios dignos, pero también es una cuestión de eficiencia económica”.

Nunzia Castelli ha subrayado que por ello el sindicato continuará en las mesas de negociación con una apuesta clara por la mejora salarial y por la inclusión de fórmulas de revisión que ajusten los sueldos a la escala de los precios: “En las negociaciones de 2022 hemos conseguido reintroducir cláusulas de este tiipo en un 40% de los convenios que firmamos, y en un porcentaje similar también está presente en los convenios vigentes para este año”.

Por su parte, Javier Morales, secretario general de Comisiones Obreras Guadalajara, ha comentado el estado de la negociación colectiva en la provincia, indicando que “falta mucho por hacer, seguimos con la campaña de salario o conflicto, pero el balance es razonablemente positivo porque tenemos varios convenios importantes con cláusula de revisión salarial conforme al IPC”, una fórmula de actualización de los sueldos que permite hacer frente a la subida de los precios.

Es el caso del Convenio de Logística, del que Morales ha explicado que “posiblemente esta semana se van a firmar las tablas salariales actualizadas”, un convenio que hay que volver a negociar este 2023, además de que está atrasado de 2022 el Convenio de Limpieza.

En la actualidad en Guadalajara cerca de la mitad de las personas trabajadoras por cuenta ajena se rigen por un convenio sectorial provincial, y cerca de la mitad de estas personas trabajadoras con convenio provincial tienen revisión salarial contemplada: “En este sentido la situación es mejor que en otras provincias de la región”.

Morales augura “un año duro, de conflicto, ya lo está siendo con el convenio de Limpieza, pero que quede claro que la escalada inflación no está justificada por la energía, esa excusa no vale; los beneficios empresariales son los que suben en buena medida los precios”.

El secretario general de CCOO Guadalajara ha respondido además a la patronal que “dice que hay realidades distintas en un convenio, y hay empresas pequeñas, pero resulta que no, que son las empresas grandes las que más dificultan llegar a acuerdos en convenios sectoriales, ocurre en comercio, por ejemplo”. Comisiones Obreras quiere “llegar a acuerdos válidos este 2023”, a partir de la negociación y la movilización.

El secretario general de CCOO Guadalajara ha aludido además a los efectos positivos del acuerdo de pensiones que el Gobierno y los sindicatos de clase suscribieron: “Afecta a cerca de 43.000 personas en Guadalajara, y conforme a esta subida hablamos de unos 100 euros más al mes; con la reforma que impuso el Partido Popular en su momento no llegaríamos ni a 5 euros de subida”.