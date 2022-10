Los secretarios generales de UGT y CCOO Guadalajara, Francisco Sánchez García y Javier Morales advierten de que no pararan las movilizaciones hasta que la clase trabajadora deje de pagar el pato.

UGT y CCOO saldrán a las calles de Guadalajara para exigir justicia salarial

El secretario general de UGT Guadalajara, Francisco Sánchez García, subrayaba que es el momento de que los trabajadores y trabajadoras de la provincia salgan a la calle para que se haga justicia. Ya que en la provincia hay multitud de convenios bloqueados y la situación de muchos trabajadores es realmente preocupante.

“En Guadalajara tenemos pendiente el convenio de limpieza, de la madera, de la panadería, el de comercio sin renovarse desde 2018, el de hostelería con un 0% de subida en 2021 por el COVID. Y mientras los empresarios de la hostelería (con la situación del COVID ya normalizada) siguen enriqueciéndose a costa de los trabajadores y trabajadoras. Ayer mismo solicitamos la mediación de huelga para el sector de panadería, porque a punto de firmar les plantaron una modificación de la reforma laboral para tener más temporalidad. Los trabajadores y trabajadoras y sus familias son lo que siempre terminan pagando los platos rotos”.

El secretario general de UGT Guadalajara, ha querido dejar claro que no van a parar hasta que no se haga justicia con las personas trabajadoras de la provincia. Y que continuarán las movilizaciones y se irá a huelga en los sectores donde la Patronal no cumpla con sus obligaciones.

“Mañana saldremos a la calle para exigir “Salario o Conflicto”, el 3 de noviembre estaremos en Madrid en una gran concentración exigiendo de nuevo justicia salarial. Y así estaremos hasta que consigamos lo que nos corresponde por derecho, que no os quepa la menor duda de que convocaremos huelga en los sectores donde la patronal no respete a los trabajadores y trabajadoras de la provincia”.

Por su parte el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales ha incidido en que la subida del IPC no está relacionada con subidas salariales, y que casi el 90 % del incremento de los precios viene derivado de beneficios empresariales.

“Ese es un discurso que desde ámbitos patronales se está difundiendo y repitiendo, pero es radicalmente falso. Las empresas están haciendo caja por lo que pueda llegar, pero ahora mismo, con las subidas que hay pactadas, en absoluto se puede decir que los salarios sean los culpables de la inflación actual.

Morales ha recalcado que la clase trabajadora no puede una vez más pagar el pato. Y que es vital que las tablas salariales de los convenios colectivos no lleven a una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras.

“En nuestra provincia, casi el 50% de las personas trabajadoras están al amparo de algún convenio de ámbito provincial, el resto están afectados por convenios estatales, acuerdos de empresa o acuerdos en el ámbito de las administraciones públicas. Y es cierto que actualmente tenemos convenios muy importantes y muy bien firmados, como el de la Logística, en el que introdujimos la cláusula de revisión salarial. Pero tenemos otros convenios también muy importantes como el de Limpieza, la Madera, el Comercio, la Hostelería o la Panadería, entre otros, que todavía están negociándose y la postura de la patronales está siendo absolutamente de bloqueo”.

Por todo ello, UGT y CCOO se van a movilizar ante la CEOE provincial, y van a hacer una campaña en los centros de trabajo para explicar la posición de los sindicatos.

Posteriormente, el 3 de noviembre tendrá lugar una gran movilización en Madrid, para exigir justicia salarial.