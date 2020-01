116.000 euros gastados en 2019 para ayudas de emergencia en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara, siguiendo la línea de optimización de los presupuestos y de ofrecer el mejor servicio al ciudadano, ha concedido en 2019 la totalidad del presupuesto consignado para una materia tan sensible con las ayudas de emergencia. Concretamente ha concedido 173 de estas ayudas, de las cuales 124 son de emergencia y 49 corresponden a tarjetas monedero, otra línea de acción social.

Hay que recordar que las ayudas de emergencia son prestaciones de carácter extraordinario y naturaleza no permanente destinadas a hacer efectivo el derecho a lo protección social en situación de carencia de recursos económicos, para afrontar situaciones no previsibles de necesidad, en las que la persona o familia carezcan de los medios para cubrir sus necesidades básicas, siendo su finalidad proporcionar una atención básica y urgente para, por ejemplo, pago de recibos, alquiler, etc.

“Nuestro objetivo al afinar tanto en esta materia es que el presupuesto consignado para ayudar a las personas que más lo necesitan llegue verdaderamente a sus manos”, apunta el concejal responsable de Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia.

Prueba de ello, ha explicado, es que en 2018 se asignaron 38.725 euros en estas ayudas de emergencia social frente a los 111.666 euros ejecutados en 2019, superando la cantidad inicialmente prevista que era de 100.000 euros. “Antes la partida se quedaba sin ejecutar y ahora el Ayuntamiento ejecuta y modifica crédito para poder llegar a más personas”, apunta de la Iglesia.

No en vano pone como ejemplo el ejercicio anterior, 2018, cuando se asignaron un total de 38.725 euros en ayudas de emergencia de los 145.000 que se habían incluido en la convocatoria. En este último año, 2019, se han repartido un total de 111.666 euros cuando se habían consignado inicialmente 100.000, lo que supone un incremento del 188 por ciento entre ambos ejercicios. Por tanto, el Ayuntamiento de Guadalajara decidió realizar una ampliación de crédito para poder dar cobertura a todas las que habían sido aprobadas por los técnicos municipales. Asimismo, De la Iglesia adelantó que se van a realizar mejoras en las ordenanzas correspondientes para facilitar y adelantar la convocatoria a fin de que estas ayudas puedan llegar a más personas que lo necesitan.

“El compromiso de este equipo de Gobierno, y lo reiteramos siempre, es estar al lado de las personas y el de priorizar la mejor atención a los ciudadanos, especialmente en situación de necesidad como son quienes requieren de estas ayudas”, apostilló el edil.

Concesión de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo de la convocatoria de 2019

Además de las ayudas concedidas a nuestros vecinos, también cabe destacar la importancia de que seamos solidarios con quienes más lo necesitan más allá de nuestras fronteras “máxime cuando los proyectos a los que se destinan estas tres convocatorias se dirigen a familias en extrema pobreza, barrios marginales, para combatir la explotación sexual o frenar la desnutrición en niños, mujeres o ancianos, entre otras”.

Las tres líneas de subvenciones que detalló el concejal son las siguientes y suman un total de 180.000 euros. Corresponden a subvenciones para Proyectos de Cooperación al Desarrollo, en su convocatoria de 2019, con una suma total de 151.734 euros y cuatro adjudicatarios; la convocatoria para Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, también de 2019, con un adjudicatario y 2.640 euros de asignación y, en tercer y último lugar, la convocatoria de Subvenciones para Proyectos de Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria, con cuatro proyectos beneficiarios y 18.000 euros en ayudas. Adicionalmente, fruto de un remanente en una de las convocatorias (la de Sensibilización y Educación para el Desarrollo) se decide conceder otros 7.625 euros a otro beneficiario, Fundación Unicef.

La primera convocatoria ha tenido los siguientes beneficiarios:

- ARCORES ESPAÑA para la ejecución del proyecto:Garantizando el saneamiento adecuado de las familias en situación de extrema pobreza, residentes en Tierra Solidaria, Lábrea. Amazonas. Brasil

- SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED), para la ejecución del proyecto: Educación secundaria equitativa y de calidad en la segoviana con promoción de la igualdad de género, DDHH, diversidad cultural y cultura de paz con enfoque participativo en el barrio marginal Tibona, Parakou. Benin.”

- SOLIDARIDAD DEL HENARES PROYECTO HOMBRE para la ejecución del proyecto: Intervención e inserción socio-familiar y formativo-laboral para menores y jóvenes. Managua. Nicaragua.

- CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA,para la ejecución del proyecto: Generando capacidades agroecológicas y sociales de comunidades vulnerables de San Pedro de Macorís para el fomento de hábitos responsables y sostenibles. República Dominicana.

La segunda convocatoria tiene como receptor a:

- ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN TEMAS IBEROAMERICANOS (AIETI), para la ejecución del proyecto: Campaña contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Fruto del remanente de esta convocatoria también podrá desarrollar su proyecto Fundación Unicef Comité Español, para la ejecución del proyecto: Mejora de las oportunidades educativas para adolescentes indígenas de los municipios de Cobija, Puerto Gonzalo Moreno y Puerto Villaroel. Bolivia.

En tercer y último lugar, en la convocatoria de Ayuda de Emergencia y Acción Humanitaria han resultado beneficiarios los siguientes proyectos y entidades:

- SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO (SED), para la ejecución del proyecto Emergencia Pokot del Este. Kenia: Frenar la desnutrición entre infancia, mujeres y anciono/as.

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA, para la ejecución del proyecto: Mitigar las consecuencias humanitarias provocadas por otras formas de violencia en Honduras.

- REMAR ESPAÑA, para la ejecución del proyecto: Venezuela, acción y ayuda y ARCORES ESPAÑA para garantizar alimentación de menores en Venezuela.