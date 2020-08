3.700 asistentes repartidos en 34 espectáculos, en el balance de los Veranos Culturales

El talento guadalajareño ha contado con el respaldo de 3.700 personas que recogieron sus invitaciones gratuitas en taquillas del Buero Vallejo. El objetivo de este formato de asistencia no era otro más que el de garantizar los aforos de cada espacio y las medidas de seguridad sanitaria contra el coronavirus. Así, artistas, compañías y empresas de Guadalajara han podido presentar su creatividad en recintos seguros al aire libre como el Mercado de Abastos, varias pistas deportivas, patios de colegios, etc. no solo en la capital, sino también en los cuatro barrios anexionados, Usanos, Iriépal, Taracena y Valdenoches.

Otras cifras de interés de la edición de 2020 son los 34 eventos programados, así como las 4 emisiones en directo que se desarrollaron a través de las redes sociales municipales, concretamente de Klandestinos, Estudio 80, Javier Matía y Versos a Medianoche. Por otra parte, se han visto representadas distintas expresiones artísticas, como la música, el teatro, la magia, el cine, el humor, la fotografía, el arte moderno, la poesía o las performances.

El objetivo de esta iniciativa ha sido el de “contar con los artistas de Guadalajara y su talento y, a la vez, transmitir ánimo y esperanza a los ciudadanos tras estos meses tan difíciles”, tal y como señala la concejala de Cultura, Riansares Serrano.

Exposiciones abiertas hasta septiembre

Los ‘Veranos Culturales’ 2020 ofrecen todavía la posibilidad de asistir a dos exposiciones inauguradas en junio y julio: la correspondiente al XXIII edición del Festival Photoespaña, que puede verse en 30 verjas de monumentos y edificios públicos de Guadalajara hasta el 16 de agosto, y ‘Les variacions Rocamora o Flor de neu’, de Jaume Rocamora, en el Museo Francisco Sobrino, hasta el 20 de septiembre.