Acude a hacerse una PCR reclamado por Sanidad y le quieren cobrar la factura

Acude al Hospital de Guadalajara para realizarse dicha PCR y se la realizan, indicándole que si en tres días no tiene comunicación significa que su resultado es negativo, pero que no obstante tiene que realizar la preceptiva cuarentena durante 14 días. Hasta aquí todo normal, pero una semana después ha recibido la comunicación del Hospital de Guadalajara, donde se le reclama que presente la tarjeta sanitaria o que procederán al cobro del cargo por el análisis de PCR realizado. En su caso en concreto es extranjero, se encuentra en trámites de solicitar la tarjeta sanitaria, pero el sistema está paralizado con la pandemia.

La cuestión no es solo este caso particular, sino el hecho de que no se facilite el PCR gratuito para todo caso sospechoso o de contacto. ¿Cómo va a conseguir Sanidad que voluntariamente cualquier ciudadano que no tenga tarjeta sanitaria, se someta a pruebas en caso de ser sospechoso, si las mismas no son gratuitas?.