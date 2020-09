Aike denuncia falta de transparencia en el equipo de Gobierno municipal

El portavoz del grupo Aike - A Guadalajara hay que quererla - ha explicado esta mañana que después de un año la paciencia va mermando, “muchas convocatorias llegan horas antes de un evento o no llegan, no hay participación en mesas en las que debería haber representación de todos los grupos políticos, la limitación a la información es muy grande para poder hacer un buen trabajo de oposición, y empieza a no ser posible ejercer el derecho y deber de la oposición de seguimiento y control al equipo de gobierno”.

Riendas ha expresado su incredulidad con la situación que está viviendo la oposición después de presentar en diciembre de 2019 una moción ante los límites que sufren en el acceso a la información “hay un déficit enorme, a nosotros como grupo nuevo nos sorprendía no poder participar apenas de la acción política y por eso presentamos la moción que sólo voto en contra PSOE y Ciudadanos, tanto es así que el PP, después de que el equipo de gobierno tumbase la moción, lo llevó al defensor del Pueblo. Pero es que vemos que vamos a peor, y no nos vamos a callar. Hemos venido a participar de la política y para ello nos han votado.”

Pone como ejemplo de la falta de comunicación y participación en diferentes cuestiones: “el otro día anuncia el señor Alcalde medio millón de ayudas para la hostelería, el ocio nocturno y las empresas de eventos y espectáculos. Que nos parece bien, pero esto tenía que estar dentro de la Mesa de Seguimiento del Pacto de la Recuperación Económica y Social, que además es una mesa que pedimos su convocatoria dos días antes en Junta de Gobierno Local. Lo anuncia antes y luego nos convocan a la mesa. Además, no se nos permite acceder a la información, a las cifras, como se demostró en el último Pleno. Crean un grupo de Trabajo para la Integración de los Patronatos al que convocan a 20 personas, pero a ningún representante de la oposición, con lo que habremos insistido en la importancia de que el proceso sea abierto y transparente… pero es que tampoco se convoca a asociaciones culturales o clubs deportivos, que a día de hoy tienen voto en los consejos Directores de sendos Patronatos. Se está cercenando la participación ya no solo de la ciudadanía como ocurría en el Pleno pasado cuando presentamos la moción de Villaflores y nos dijeron abiertamente que el concurso de ideas abierto a la ciudadanía no lo harán porque no es necesario para ellos. La política creemos que es otra cosa, y lo hemos dicho varias veces, la política es proponer, debatir y acordar, pero siempre desde la escucha, no con el rodillo del ya estamos trabajando en ello o lo tenemos en nuestro acuerdo de gobierno. La ciudadanía empieza a hartarse del inmovilismo que se sufre en muchas áreas, y el COVID no puede ser la excusa para todo.”

El edil ha continuado desvelando ejemplos, “tampoco estamos ningún miembro de la oposición en el Grupo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria Municipal para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, a pesar de haberlo pedido abiertamente en el Pleno. No solo no nos informan, sino que parece que nos impiden hacer nuestro trabajo de oposición, lo cual no es sólo nuestro derecho, sino también nuestro deber” afirma rotundo el concejal.

Riendas ha detallado y resumido las limitaciones que sufre la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara de manera contundente: ”No nos dejan acceder a los expedientes de la misma manera que hace el equipo de gobierno. Nos dicen que no se puede consultar a la ciudadanía el otro día durante el debate de la moción de Villaflores. Y ahora nos impiden participar de la Mesa de Seguimiento del Pacto de Recuperación Económica y Social con esas ayudas que han anunciado antes de reunirnos, tampoco nos dejan asistir siquiera a las reuniones del Grupo de Trabajo de Integración de los Patronatos, aunque sí estamos en su Consejo Director con limitaciones que dijeron que iban a subsanar en menos de un año, pues asistimos con voz, pero sin voto. Estamos en un momento que vamos a calificar de sordera democrática total.” También ha utilizado como ejemplo el anuncio por parte del alcalde de la firma del compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de oportunidades en la administración local, sin ni siquiera haber convocado en más de un año el Consejo de Igualdad.

El portavoz de Aike ha concluido su exposición de motivos por el descontento de manera contundente: “No sé si llamarlo opacidad, falta de transparencia, el nuevo régimen municipal del Señor Rojo y el Señor Pérez Borda, pero sí sé que a los grupos de la oposición ni se nos escucha, ni se nos convoca, ni se nos tiene en cuenta, yo diría que se nos ningunea a pesar de llevar numerosas propuestas para y por el bien de Guadalajara y para y por nuestras vecinas y vecinos. El cambio prometido no se aprecia, sino que más bien parece el continuismo de las peores prácticas del equipo anterior.”