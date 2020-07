Aike echa en falta más acciones municipales en la crisis sanitaria

Desde Aike han querido trasladar todas las propuestas que han ido llevando al equipo de gobierno desde que surgió la crisis sanitaria. Durante el estado de alarma han estado trabajando presentando más de 300 propuestas concretas según avanzaba la pandemia, y no han querido utilizar el fácil rédito partidista o electoralista hasta que se ha levantado el estado de alarma y se empieza a volver a la rutina. “Sólo se equivoca el que toma decisiones, no podemos dejar pasar oportunidades por no hacerlo”, afirma Riendas con rotundidad, “hemos echado de menos decisiones más valientes y acertadas. Nos da la sensación de que no se ha trabajado todo lo que se debería, y que algunas cosas se han hecho mal y tarde desde ciertas concejalías”.

También han felicitado al edil de Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia por su gestión de la crisis sociosanitaria, agradeciendo la labor de funcionarios y técnicos de los Servicios Sociales. “Pero también hemos echado en falta el asumir las competencias que tenemos por ley en cuestión de residencias de la tercera edad. También vemos cómo pasan los días y que no se hace nada por la infancia y la juventud, las propuestas de la concejalía son marginales y muy pobres, ahora se suspenden campamentos de verano aun habiéndose aprobado en Pleno su planificación.” Aike ha presentado una batería de propuestas que abarca esta franja de edad y, recuerdan, tras las declaraciones de la concejala, que el equipo de gobierno obvia la moción que se apoyó por todos los grupos. “Parece que todo se reduce a la ayuda asistencial, precisamente el grupo socialista suprimió el punto de reactivación del Programa Kanguras que presentamos en nuestra moción del mes de mayo, y parece que es lo único que ahora van a hacer.”

Gestión de la cultura

Por otro lado, el programa cultural centralizado en el Mercado de Abastos tampoco es del agrado de Aike. “No hay un programa que tenga en cuenta todos esos puntos con encanto que tiene nuestra ciudad, vemos que la cultura se mercantiliza y no se apuesta por innovaciones culturales de verdad. Apoyar la cultura no es organizar eventos para que se simplemente se llenen, la cultura es un concepto mucho más amplio, y después de un año no hemos visto ni una sola propuesta interesante, transgresora e innovadora en materia cultural en nuestra ciudad más allá del enorme talento que tienen las compañías de teatro, artistas y músicos con mucha carretera a sus espaldas”. Desde Aike proponían un verano lleno de acciones culturales y deportivas repartidas por los barrios y pedanías, apostando por lo local y por las nuevas tendencias que surgen en nuestra Guadalajara, “no se trata sólo de llevar proyecciones de la misma película de cine por los colegios, hay otra forma de afrontar la gestión de la cultura y su difusión y divulgación”.

Jorge Riendas ha recordado que la mayor parte de instalaciones municipales se han ido abriendo tarde y aún quedan espacios sin abrir. “La ciudadanía requiere ahora más que nunca de que haya variedad de espacios en los que poder practicar actividades sin aglomeraciones. Si abrimos pocos espacios, al final se saturan”, explicaba la cabeza visible de Aike, poniendo como ejemplo la reapertura de piscinas cubiertas que se han producido en otros municipios o las programaciones culturales que se han desarrollado en otras ciudades. “Durante el confinamiento apenas se ha hecho difusión de contenidos para la ciudadanía que estaba confinada en sus casas, propusimos emisiones en televisiones locales de ejercicios físicos para los más mayores, la convocatoria de concursos de fotografía, de literatura o incluso de actividades virtuales centradas en los adolescentes y jóvenes. Hemos perdido la oportunidad de acercar el Ayuntamiento a este colectivo que tanto ha sufrido el abandono de otros equipos de gobierno”.