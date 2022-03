Aike Guadalajara pide la retirada de la tasa de basuras para 2023

“Ya presentamos una enmienda a la totalidad de la modificación de la ordenanza propuesta, porque al analizar la documentación, sólo se justifica el aumento de la tasa por la modificación del contrato realizada para la recogida del residuo orgánico. Nadie advirtió que esa modificación del contrato que realizó el equipo de gobierno, y en el que no se contó con el resto de grupos, supondría el aumento de la tasa, pero es que además, nosotros, tras analizar el expediente y los informes técnicos, hemos llegado a la conclusión de que la subida de algunos costes también irán aparejados de la minoración de otros costes, lo cual podría llegar incluso a suponer la bajada de la propia tasa. Por una tasa no se puede recaudar más de su propio coste, y no entendemos por qué no esperamos a ver los verdaderos costes que supondrá la modificación antes de subir la tasa, queda aún suficiente tiempo hasta 2023,” ha afirmado Riendas.

“En los informes de los técnicos queda acreditado que igual que pueden subir los costes, también pueden bajar, y es por ello que, tal y como consta en el expediente, creemos que la mejor forma de abordar el estudio del coste que supondrá la recogida del residuo orgánico para tasa sería esperar al menos ocho meses para ver datos reales de la tendencia de los costes finales. Una vez se vaya a producir una recogida más especializada de residuos orgánicos, podemos encontrarnos conque algunos costes bajarán. Por ejemplo, se producirán menos rutas de recogida porque los contenedores en los que actualmente se vierte el residuo orgánico tardarán más en llenarse, y además, con ese nuevo residuo seleccionado habrá menos gastos en la planta de tratamiento, pudiéndose incluso reutilizar si realizamos compostaje. Por todo ésto, no entendemos esta subida prevista para dentro de un año, estamos aún en marzo” ha insistido el concejal.

Desde el grupo han reiterado que todavía no se sabe como va a repercutir en los gastos esa modificación de contrato, y por ello es mejor esperar. “No entendemos esta política de aumentar la tasa de basuras de manera lineal sin saber el impacto que tiene esta modificación de manera concreta, y mucho menos en las circunstancias actuales. No es momento de subir impuestos sin justificarlo debidamente, hay tiempo suficiente para estudiar cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo repercuten en los costes del servicio, y una vez conozcamos datos reales y contrastado, será el momento de determinar si procede la subida de la tasa prevista, si es necesario incluso subirla más, o simplemente hemos de bajar la tasa o regularla de manera diferente teniendo en cuenta los nuevos criterios de selección del residuo orgánico,” ha añadido el edil, sin dejar de recordar que por una tasa no es posible recaudar más del propio coste del servicio según la normativa vigente, pero sí es posible cobrar menos, por lo que en todo caso, estos primeros años de implantación del nuevo servicio, podrían ser asumidos directamente por la hacienda local.

“Hay muchos asuntos en este Pleno del mes de marzo, y uno de esos puntos es esta modificación de la tasa de basuras, que propone un incremento lineal que todavía no se puede cuantificar. Desde Aike pensamos que hay que esperar, y que antes de subir una tasa hay que ver cuál es el gasto real y el impacto de la modificación realizada por el equipo de gobierno, por eso presentamos una enmienda a la totalidad, y por eso pedimos que retiren la subida hasta mejor estudio, cuando los datos sean claros, reales y transparentes. Cuando los temas no están suficientemente bien planificados, contrastados y estudiados, es mejor retirarlos del orden del día para poder revisar toda la información más adelante y poder hacer una valoración más acorde con realidad que supondrá la recogida del residuo orgánico en nuestra ciudad,” ha concluido la presidenta del grupo, Susana Martínez.