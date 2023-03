Aike insiste, la rampa del barranco del Alamín no cumple la normativa de accesibilidad

El grupo municipalista ha explicado que la rehabilitación de la rampa y escalera entre la plaza España y el barranco del Alamín, no sólo no cumple con los descansos que debería tener para personas usuarias en silla de ruedas, sino que además hay materiales previstos que no son compatibles con un uso generalizado, proponiendo que se modifique el proyecto o se instale un ascensor que sirva para cumplir la normativa de Accesibilidad vigente.