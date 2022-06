AIKE invita a un paseo guiado para conocer la importancia histórica del Alcázar

El grupo municipalista Aike- A Guadalajara hay que quererla presenta su octavo “aikencuentro” que consistirá en un paseo guiado por la historia del Alcázar para mostrar su importancia en el origen de esta ciudad. Serán Miguel Ángel Cuadrado Prieto, arqueólogo del Museo de Guadalajara, profesional que participó en las primeras excavaciones en las que se descubrió el origen islámito del monumento, junto con Ángel Mejía Asensio, historiador experto en la era moderna de nuestra Guadalajara y que también ilustrará sobre los valores pàtrimoniales del Alcázar, quienes conducirán este recorrido.

En esta ocasión Susana Martínez,presidenta de la formación, Javier López-Roberts, miembro asambleario y organizador del evento, junto con Jorge Riendas, concejal portavoz de Aike en el Ayuntamiento, han convocado a los medios junto a las rampas del Alcázar para presentar esta propuesta que se celebrará este viernes, 3 de junio, a las 19:30 junto a las rampas de hormigón del Alcázar.

“Este encuentro está abierto a todas las personas que estén interesadas en la historia y origen de la ciudad, aquellas quienes tienen interés de poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad y que estén cansados que se maltrate sistemáticamente los resquicios que guardamos de su historia,” explica López-Roberts.

Por su parte la presidenta anima a inscribirse a través del mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. a todas las personas que se quieran acercar la tarde del viernes a participar de esta actividad. “Estos aikencuentros son espacios para la reflexión de la ciudadanía y eso se consigue escuchando y debatiendo, por eso contamos con personas que tienen mucho que decir y contarnos para poder conocer y profundizar, en este caso, sobre la historia de este monumento que lleva muchos años cerrado a la ciudadanía y que desde Aike creemos que hay que darle al Alcázar el valor que tiene y poder conocer el papel que tuvi y tiene en nuestra ciudad,” afirma Susana Martínez.

Este paseo incluirá interpretación de signos, como viene siendo costumbre en estos eventos del grupo municipalista.

Preguntado por su opinión sobre las rampas ya concluidas pero no inauguradas, “la reflexión da lugar a un debate, este debate se enriquece cuando se suman muchos puntos de vista con conocimiento. Con este conocimiento, investigación y restauración del Alcázar el resultado sería diferente. Creemos que no es lo mejor, las rampas tapan el monumento, ya expresamos que esto no era lo mejor, no se ha renaturalizado nada, no se ha aportado valor al monumento, no se ha invertido en el Alcázar, se ha apostado por hacer una vía peatonal. Se podría haber aprovechado para poner de relevancia la historia y el origen de Guadalajara, pero se ha apostado por una intervención urbanística,” ha concluido el concejal.