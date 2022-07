Aike no quiere los conciertos de Ferias en la Fuente de la Niña

“Si repasamos la prensa local del último año que esta ciudad disfrutó de sus Ferias y Fiestas, cuando los conciertos fueron presentados, la segunda teniente de alcalde y concejala responsable del área de festejos, Sara Simón, anunció que se iban a celebrar en las pistas deportivas, y afirmaba - se hacen en la Fuente de la Niña porque no hay alternativa, no es el lugar deseado por el nuevo Gobierno municipal a día de hoy. Aunque no nos gusta, no hay otra opción-. La edil asumía públicamente que no era el escenario por el que se hubiera apostado porque -las instalaciones deportivas son para practicar deporte-, pero que no había dado tiempo a buscar otra alternativa, afirmando que para el próximo año se buscarían otras soluciones,” ha detallado Susana Martínez.

La presidenta de la formación municipalista, ha reflexionado sobre cómo tres años después, Guadalajara volverá en septiembre a disfrutar de sus Ferias y Fiestas tras dos años de pandemia, y los conciertos, sin embargo, se vuelven a anunciar de nuevo en las mismas pistas deportivas y no en lugares alternativos, tal y como se transmitió al incio del mandato por parte del equipo de gobierno.

“Por el camino la ciudad ha visto como el Festival Gigante se trasladaba a la vecina Alcalá de Henares y si recordamos bien, Sara Simón, explicaba, en octubre de 2019, en el mismísimo Salón de Plenos, que el motivo fundamental era que el único sitio en el que la empresa promotora del festival estaría dispuesto a realizarlo era en la Fuente de la Niña. Opción que no parecía posible por aquel entonces para el equipo de Gobierno encabezado por Alberto Rojo,” añade Martínez.

Desde el grupo quieren recordar que existen los expedientes y facturas en los que se demuestra el elevado coste de reparación por los desperfectos que se causan en la celebración de este tipo de eventos en instalaciones que no están preparadas para ello.

Las Ferias y Fiestas del 2022 son las segundas Ferias y Fiestas que celebra el actual equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y Ciudadanos, “se han anunciado grandes cambios, nuevas ubicaciones para peñas y atracciones, la vuelta a la ciudad, pero sin embargo los conciertos se mantienen en el mismo espacio, ese que no convencía ni gustaba en 2019. Eso sí, esta vez serán totalmente gratuitos, esa es la única novedad que ahora presentan. Rozalén, Beret y Camela actuarán en la Fuente de la Niña, parece que ya no es tan importante interrumpir el uso deportivo de las pistas (utilizadas por deportistas profesionales, clubes, equipos y ciudadanos a nivel particular), parece que ya no importan los desperfectos que se causen en las instalaciones, parece que ya no hay interés en evitar el coste posterior que supone su reparación para las arcas municipales,” ha sentenciado la presidenta municipalista.

Por su parte, Jorge Riendas ha querido añadir que “estos inconvenientes no son elucubraciones desde la oposición, no es demagogia, y no pretende abrir debates que no son necesarios como si los conciertos sí o los conciertos no. Después de las experiencias pasadas, ya conocemos las consecuencias de estas decisiones, se han sufrido en años anteriores y ahí están los datos y los expedientes para corroborarlos, por no hablar de los enormes perjuicios a los usuarios profesionales, escuelas y amateur de las instalaciones de atletismo. El verano pasado, aprobamos mayoritariamente un Reglamento de Actividades e Instalaciones Deportivas Municipales en el que no se recoge en ninguno de sus siete capítulos y 41 artículos una regulación para el uso de estas dependencias para otras actividades que no sean deportivas, no se ha contemplado por tanto está posibilidad, y por ello lo apoyamos y enriquecimos. No se ha articulado en este Ayuntamiento tasas, seguros, fianzas o limitaciones que garanticen el buen uso de las instalaciones deportivas para otros fines cuyas consecuencias ya conocemos. Esto no es gestionar los servicios públicos de una manera eficaz, responsable y sostenible”

“¿Dónde ha quedado ese anunciado de proceso participativo con la ciudad para buscar alternativas y consenso sobre el futuro modelo de Ferias y Fiestas? ¿No hay en la ciudad otros lugares donde celebrar estos tres conciertos? ¿No ha habido tiempo para buscar nuevas ubicaciones? ¿Por qué se vuelven a repetir decisiones que se señalaban con tanto ahínco como erróneas cuando se estaba en la oposición? Desde Aike creemos que sí hay alternativas, de hecho desde que las restricciones sanitarias lo han permitido se han programado conciertos similares en otros espacios de la ciudad como han sido Ferial 21 en el recinto ferial, el Guadalajara Vive Fest en la Plaza de Toros, o la Orquesta Panorama en la Plaza de España… Se pueden buscar alternativas, por ello proponemos designar otro espacio para la celebración de esos tres conciertos gratuitos que se van a celebrar este años en las Ferias y Fiestas de Guadalajara, y si además, ese espacio se acuerda por consenso entre ciudadanía y partidos políticos, mejor que mejor” ha concluido el edil.