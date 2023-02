Ante la próxima visita del presidente y el ministro de Cultura la formación municipalista les recuerdan que sumarse al programa “Prado Extendido” no es lo mismo que abrir una subsede del Prado, como había anunciado Emiliano García Page.

Aike pide realidades para el Palacio del Infantado y menos anuncios

Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y portavoz en el Ayuntamiento del grupo Aike, explican que tras el anuncio del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre la transformación del Palacio del Infantado en la primera subsede del Museo del Prado, el grupo preguntó al director de dicho museo sobre el tema y su respuesta fue contundente: “No existen ningún acuerdo, ni preacuerdo, ni se ha mantenido ninguna reunión sobre la posibilidad de abrir una subsede del Museo Nacional del Prado en Guadalajara. El Museo del Prado no tiene previsto abrir ninguna subsede en Guadalajara, ni en ninguna otra ciudad, ni dentro del territorio español ni fuera de él”.

Susana Martínez ha señalado que “frente a los grandes y entusiastas anuncios que hace Page cada vez que pisa Guadalajara, la decepción es constante, porque cuando salimos a la calle lo que vemos no son esas grandes obras e inversiones. Vemos un Fuerte donde en lugar de rehabilitarse los edificios se están cayendo, vemos jóvenes que comienzan el curso en aulas prefabricadas y acaban la carrera en las mismas aulas, o ese hospital, que a pesar de las fotos de inauguración, sigue sin acabar. Sobre el Infantado lo que queremos es la rehabilitación del edificio, porque los cuadros del Prado no puede exponer sus obras sin la rehabilitación. Participar en el programa “Prado Extendido” no es nada excepcional, hay 3.448 obras del Prado expuestas en 279 instituciones de toda España. En Castilla La Mancha son 111 distribuidas en las cuatro provincias, a excepción de Guadalajara, por lo que lo único que hacemos ahora es equipararnos al resto de la región. El gran anuncio de ser subsede del Prado se ha quedado en eso.”

Continuaba la presidenta de Aike señalando las graves carencias que sufren las infraestructuras culturales de Guadalajara que dependen de la Junta, la Biblioteca y el Museo tienen problemas de personal que impidan que se abran todas las salas, se cubran los horarios y se presten los servicios mínimos de ambas instalaciones. “Frente a la política del bombo y platillo, pedimos una gestión eficiente, inversiones en el día a día, manteniendo plantillas mínimas. Hacer ese tipo de anuncios es estafar a la ciudadanía “- expresa Susana Martínez.

“Lo único que se va a hacer es ponernos a la altura de otros municipios, por ejemplo Toledo tiene 79 obras del Prado, y teniendo el Museo como lo tenemos, solo hay que fijarse en el estado de abandono de la escalera de acceso, vamos a ver qué obras podemos exponer y cuándo. Todavía no se ha tramitado el Proyecto del Plan Museográfico y eso hace que los 9 millones que llevamos esperando desde 2019 no se puedan invertir. Tenemos el Ateneo cerrado, tenemos solo dos plantas del Hospital abiertas y tenemos los edificios del Fuerte cayéndose. El tándem Page-Rojo funciona muy bien para las fotos pero en la realidad de la ciudad no se ve, la ciudadanía escucha anuncios que nunca llegan.” Concluye Riendas.