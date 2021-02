“No podemos evitar la crecida del río y más siendo por ocupar su cauce, pero sí podemos acordar medidas para evitar malgastar el dinero de los contribuyentes en obras que no son razonables ni sostenibles·, señalan desde Aike Guadalajara.

Aike pide una Comisión de Investigación sobre las obras en la ribera del Henares

El concejal portavoz y la presidenta del grupo Aike, Jorge Riendas y Susana Martínez, han convocado a los medios en las inmediaciones del río para explicar por qué el pasado viernes, 12 de febrero, registraban la petición de una Comisión de Investigación de las obras del parque de la ribera del Henares tras la reciente inundación, que no ha sido la ni la única ni la primera.

“Estas obras, contra lo que dicta el texto de refundido de la Ley de Aguas, no han protegido ni el cauce ni el patrimonio natural. La ribera está condicionada al uso del suelo y las actividades que se desarrollen precisamente porque lo normal es que haya crecidas, hay que proteger nuestro cauce, nuestra ribera y nuestras aguas. Ambientalmente, se ha modificado el lecho y su condición disminuyendo su propia condición de poder filtrar o frenar crecidas, y se ha sustituido la vegetación natural de ribera del río por aromáticas.” ha detallado Susana Martínez, que se manifestó en contra de estas obras cuando fuera concejala por Ahora Guadalajara en el anterior mandato.

“No podemos evitar la crecida del río y más siendo por ocupar su cauce, pero sí podemos acordar medidas para evitar malgastar el dinero de los contribuyentes en obras que no son razonables ni sostenibles desde un punto de vista financiero ni medioambiental. Es la mayor obra que se ha hecho en Guadalajara en los últimos años, y ahora, barandillas, señalización, farolas, aromáticas, el riego automático y los suelos que fueron especialmente caros están debajo del agua, ahora tenemos que estar pendientes de las crecidas para cerrar los accesos y proteger a nuestras vecinas y vecinos, y ahora también, cada vez que se produzcan las crecidas, habremos de invertir más dinero en limpiar, reponer y recuperar las sendas”, continuaba en su justificación la presidenta de Aike – A Guadalajara hay que quererla -.

Martínez ha expresado que la obra afecta “uno de los patrimonios naturales más valiosos que tenemos en nuestra ciudad, y apenas unas pocas recomendaciones fue lo que hicieron tanto la Junta de Comunidades desde Medio Ambiente como la confederación Hidrográfica del Tajo. ¿Por qué se permitió? ¿Por qué todas las instituciones dieron su visto bueno a semejante despropósito que ya denunciamos numerosas asociaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, plataformas y personas en cargos políticos?”

“Lo que se refleja en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado es una apuesta por conectar la ciudad con Castillejos, una senda de 8 kilómetros, que acabó siendo una intervención en un kilómetro y medio dentro del núcleo urbano A día de hoy, esa zona de paseo para la ciudadanía desde Guadalajara a la “Finca Castillejos” sigue sin existir. ¿Por qué todas las instituciones implicadas permitieron esto?, hasta el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de su Subdirección General de Desarrollo Urbano, que fue el supervisor de este proyecto europeo, miró para otro lado cuando se le advirtió, permitiendo un gasto desorbitado que está ahora bajo los lodos y el agua.” ha afirmado Susana Martínez con rotundidad.

Riendas ha aclarado, contestando a una pregunta de un medio, que “se hablará de responsabilidades políticas cuando finalice la investigación de la Comisión, tal y como hicimos en la Comisión del Mercado de Abastos, no haremos declaraciones hasta conocer todo lo que surja de la comisión, así que hasta entonces no se harán declaraciones por parte de Aike. Además, esperamos que todos los grupos apoyen la creación de esta Comisión. Si yo hubiese sido responsable de esta obra, también apoyaría la puesta en marcha de esta investigación, por un lado para demostrar que las cosas se hicieron bien en su caso, y si no se hicieron bien o se detectan errores a subsanar en los procedimientos, aprender para la próxima y asumir las responsabilidades.” Ha concluido el concejal.