Aike preocupada por "la nula planificación urbanística" en Guadalajara

Tras el último Pleno en el que se rechazaba la moción sobre la creación de un Inventario Patrimonial Municipal, Jorge Riendas ha expresado que “si algo hemos sacado en claro en Aike es que la política urbanística del señor Rojo y el Señor Pérez Borda está por hacer, no tienen una planificación urbanística en marcha, porque cuando rechazaban nuestra moción sobre el inventario de patrimonio cultural nos esgrimían que no eran competencias municipales, sino que eran competencias regionales.”

“Albacete, Cuenca y la vecina Azuqueca, entre otros municipios, ya están trabajando en ello y están a punto de terminar esos documentos que siempre han de ser previos a cualquier desarrollo de modificación del planeamiento municipal. Nos preocupa que el concejal de urbanismo desconozca el texto de la Ley”. Explicaba el edil refiriéndose a la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 46 dice que: La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural propiciará la recopilación de la documentación que permita disponer de un conocimiento amplio del territorio de Castilla-La Mancha en cuanto a su realidad y potencial cultural y en lo relativo a trabajos de investigación, prospección y excavación realizados en el mismo.- “La junta es quien propicia, pero el Ayuntamiento es quien ha de realizar el inventario del patrimonio cultural de Guadalajara. Por ejemplo, si no tenemos ese documento no podemos hacer el Plan General de Ordenación Urbana. Nos sorprende que el señor Pérez Borda dijera que en este mandato, se tendría el nuevo Plan si aún no hemos empezado con la redacción de este documento básico y que ha de ser previo a cualquier revisión o modificación del Plan General. O bien el señor Pérez Borda desconoce la normativa o realmente es que no están trabajando en nada. Un inventario como este en una ciudad del tamaño de Guadalajara puede tardar hasta dos años en hacerse, luego en este mandato es imposible que se lleve a cabo la revisión del POM de la manera ambiciosa de la que hablaban.”

El artículo 47, punto 4 de la mencionada ley dice que: En el caso de planeamientos generales, los promotores de los mismos realizarán los trabajos necesarios para la elaboración del inventario de acuerdo con las instrucciones que establezca la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, “el texto de la Ley no deja lugar a dudas” expresa rotundo Riendas.

Desde el Grupo Aike afirman que después de que todo el equipo de gobierno votara en contra les crea dudas sobre el compromiso del Psoe-Cs para con el desarrollo urbanístico de la ciudad. “Ha de contarse con las vecinas y vecinos, los planes urbanísticos pasan por muchos procesos de exposición pública que conllevan plazos para poder hacer alegaciones. Queremos devolver a la ciudadanía la soberanía sobre la ciudad que queremos”, explica el edil.

EL URBANISMO DE GUADALAJARA EN MANOS PRIVADAS

“Tenemos un PGOU del año 99 que se ha ido parcheando a lo largo de los años a través de modificaciones puntuales. Está en marcha a día de hoy una modificación puntual sobre la Ordenanza Industrial que ha instado una empresa privada y este gobierno ha recogido y ha traído al Peno. No nos gusta que el desarrollo urbanístico dependa en exclusiva de manos privadas, la política de este gobierno se está basando en modificaciones puntuales, tal y como venía haciendo el equipo de gobierno anterior. Son los agentes urbanizadores quienes hacen y deshacen a su antojo los desarrollos urbanísticos en Guadalajara, como ha ocurrido con el SUE-7. En este caso al abandonar el agente urbanizador se le devuelve parte del dinero de la fianza, lo que está en contra de la Ley tal y como ya hemos recurrido a los tribunales. También hemos visto como otro agente urbanizador consigue una tercera prórroga utilizando las mismas razones que en prórrogas anteriores. Lo venimos diciendo desde hace meses: hace falta una mayor disciplina urbanística y una planificación urbanística consensuada entre todas y todos.”

El concejal ha expresado cómo se han ido rechazando o ignorado propuestas presentadas por Aike en los últimos meses: “Hemos tenido reuniones, hemos pedido la programación y cronología de la modificación del Plan General y no hemos recibido información al respecto. Hemos llevado propuestas para desarrollar un proyecto de ciudad consensuado a través de la creación de un consorcio para planificar el futuro de la ciudad y se votó en contra. Ellos redujeron esta propuesta al compromiso de convocar el Consejo Social y de Sostenibilidad, que aún no se ha convocado. Hicimos una propuesta concreta en abril para el casco, ampliable al resto de barrios y pedanías de la ciudad. Hemos de hacer una diagnosis de cuáles son los problemas que tenemos en cada barrio. Lo último ha sido el rechazo a la creación del Inventario. No podemos seguir como estamos, la política urbanística tiene que actualizarse y estar en manos de la ciudadanía a través del Ayuntamiento y no en manos privadas. Hemos hecho propuestas para una mayor disciplina urbanística, renaturalización de los espacios públicos, mayor protección del Río henares, recuperación de edificios vacíos, puesta en valor del Patrimonio Cultural de la ciudad y a todo esto han dicho que no. Nos preocupa ver que llevamos un año y no conozcemos cuáles son los planes para el futuro de la ciudad de este Equipo de Gobierno.”

Riendas ha contestado a la pregunta sobre el carisma municipalista que se está mencionando mucho en los últimos Plenos: “Ahora enarbolamos todos y todas la palabra municipalismo, como si fuese la tendencia que gana votos o desprestigia. Nosotros hemos venido a poner los asuntos de la ciudad encima de la mesa, que se ponga el foco en la ciudad de verdad, que no se parchee. Municipalismo son propuestas concretas para la ciudad, planificadas, sostenibles a largo plazo, planificación, una visión clara de dónde queremos vivir escuchando a nuestras vecinas y vecinos. ¿Somos todos municipalistas? Mejor, eso es lo que se merece Guadalajara.”