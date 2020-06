AIKE propone que el Ayuntamiento controle las residencias de mayores

Esta pandemia se ha cebado con las generaciones que más han luchado por nuestra democracia. Personas que han vivido y sostenido crisis económicas siendo el pilar y sustento de muchas familias. Hablamos de quienes nos han permitido una conciliación laboral y familiar a la carta, y de quienes han seguido poniendo en riesgo su salud para ayudar a familia y vecinos. “Por eso en Aike proponemos la promulgación de una ordenanza que les asegure un mayor bienestar”, concluye Riendas.



En la presentación de la moción, el edil ha expresado que “gobierne quien gobierne, se ha hecho mucha demagogia con lo que ha ocurrido en las residencias de mayores, y no es el caso de esta moción, seamos constructivos y propositivos, dejemos de criticar sin proponer y arrimemos el hombro como lo venimos diciendo desde el comienzo de esta crisis sanitaria. Tampoco queremos hacer condescendencia con lo ocurrido, es obvio que algo se debe hacer, y tiene que haber, un antes y un después de nuestras vidas por lo ocurrido con el COVID- 19, es momento del análisis proactivo. Dejemos la fácil crítica a la falta de recursos, y a la mala gestión y/o vulneración de lo público, que sólo ha propiciado confrontación y crispación en los últimos meses, tanto aquí, en Guadalajara, como en cualquier otro lugar de España y del mundo. Huyamos de los réditos electoralistas y hagamos propuestas.”



La propuesta concreta del grupo es “Iniciar los trámites oportunos para la redacción de una Ordenanza Municipal reguladora de las condiciones de apertura y funcionamiento de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Guadalajara (tanto públicos como privados). Así como Convocar el Consejo Sectorial de Mayores para que participe de la elaboración de dicha Ordenanza, redactando y aprobando su correspondiente Reglamento.” Esto permitiría tener la capacidad por parte del Ayuntamiento de realizar un control y un seguimiento del estado de los centros sociosanitarios de nuestra ciudad, sin menoscabo de las funciones propias de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.



Según Aike, el cuidado y protección de los más mayores debe articularse en todos sus espacios: residencias, viviendas de mayores, centros de día y otros centros de atención a las personas mayores. También proponen hacerlo en otros centros sociosaniatrios: albergue de Betania, Proyecto Hombre, asilo, etc.



Riendas ha expresado que proponen “la redacción de una Ordenanza Municipal cuyo objeto sea regular la actividad en todos ellos, desde su apertura hasta el rutinario seguimiento de su correcto funcionamiento. Se trata de proporcionar una mayor protección al sector sociosanitario, desde el punto de vista asistencial, del alojamiento colectivo y prestacional de nuestros más mayores principalmente. En el texto habrán de abordarse las diferentes casuísticas de cada espacio, mediante unas disposiciones generales acordes a la normativa vigente de ámbito superior, y con otras más específicas acerca de la apertura de los espacios en nuestra ciudad. También habrá que determinar los requisitos que consideramos que han de cumplirse en cuanto a personal, equipamientos, instalaciones… Hablamos de todos los centros sociosanitarios abiertos en Guadalajara, habrá que articular un régimen de inspecciones,

un procedimiento sancionador para garantizar la seguridad y mejor cuidado de nuestras vecinas y vecinos más experimentados… Debería haberse hecho mucho antes del COVID19, es el momento de actuar, pues ha quedado patente la necesidad y urgencia de esta medida. Es momento de que todos los grupos políticos, y todas las personas, estemos a una.”



Preguntas y Ruegos al Pleno.



Por otro lado, el Grupo comparte las tres Preguntas efectuadas al Pleno:



1.- Este lunes conocíamos la programación de los Veranos Culturales de Guadalajara en donde se anunciaba la programación del Solsticio Folk en el Mercado de Abastos. Desde hace más de una década, el Solsticio Folk se ha ido asentando tradicionalmente en el entorno del parque de San Roque creando un clima muy especial y propicio para ese gran evento de la música celta en Guadalajara. Podemos entender que la inactividad que viene sufriendo el Mercado por la no apertura de sus nuevas instalaciones reformadas a excepción de los puestos de siempre sea una de las razones para cambiar su ubicación, pero pocas más razones podrían explicar esta decisión que cambia de manera radical lo que ya viene siendo una tradición en cuanto al lugar de celebración del Solsticio Folk ¿podrían explicarnos el por qué de esta decisión? ¿es una decisión puntual o tienen pensado que el Solsticio Folk cambie su tradicional espacio del parque de San Roque al Mercado a partir de ahora?



2.- En estas últimas semanas, e incluso meses, las tiendas de bicicletas han visto cómo sus existencias disminuían por la compra de muchas de ellas. Vehículos de Movilidad Reducida y bicicletas, tanto eléctricas como no eléctricas, ahora son más visibles por las calles, vecinas y vecinas que apuestan por un nuevo tipo de movilidad mas sostenible y amable con nuestra ciudad y con el aire que respiramos. Desde Europa, son muchas las imágenes que nos llegan de ciudades transformadas por una movilidad más ciclable y peatonalizada. Es por ello que preguntamos al equipo de gobierno si están ya desarrollando medidas al respecto: aparcabicis, estudios concretos de peatonalización, creación de corredores bici, fomento de los VMP eléctricos, etc. ¿Cuáles son las intenciones del equipo de gobierno al respecto? ¿qué acciones concretas han empezado ya a desarrollar? ¿han pensado en hacer algo con esas bicicletas que un día tuvo la ciudad hasta que fueron retiradas por el anterior equipo de gobierno?



3.- El Palacio del Infantado, es el emblema de nuestra ciudad y nuestro mayor referente cultural, pero sigue prácticamente igual que hace un par de años cuando se nos vendiera a bombo y platillo un supuesto gran acuerdo con la duquesa del Infantado. Pasan los días, las semanas, los meses y los años, y no sabemos nada de ese futuro gran Museo de Guadalajara que tanto se vendió, ni tampoco se actúa sobre sus jardines que se siguen deteriorando (en posesión por cesión de nuestro Ayuntamiento), se pierden especies, la lámina de agua tiene fugas, faltan recubrimientos... ¿Tiene pensado hacer algo el equipo de gobierno respecto de este icono de nuestra ciudad? ¿Han realizado alguna gestión al respecto con el Ministerio y/o la Junta de Comunidades de C-LM? ¿Cuáles son los planes de este equipo de Gobierno respecto del Palacio y sus jardines?