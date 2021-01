Aike quiere esculturas de cuentos en los parques inspiradas en José de Creeft

Tras Reconocer que muchos de estos parques están perdiendo el lustro y que se van deteriorando poco a poco tras sus flamantes inauguraciones, Susana Martínez ha asegurado que “creemos que hay todavía posibilidades de mejora para hacer de nuestros parques y jardines zonas con atractivos identitarios duraderos, creemos que es posible irlos transformando, poco a poco, en lugares especiales, únicos y característicos.”

Han recordado que no son muchas las personas que conocen el hecho de que el creador de la estatua “Alicia en el País de las Maravillas” ubicada en el Central Park de New York, fuera el afamado escultor nacido en 1884 en Guadalajara D. José de Creeft. Siendo esta una de las esculturas más visitadas del famoso parque neoyorkino, a parte del recuerdo al Imagine de John Lennon. Riendas ha recordado que “la Alicia de Creeft sirve de fondo fotográfico, rincón de juegos de pequeños y mayores, pues no en vano fue concebida precisamente para que niñas y niños pudieran encaramarse a ella y disfrutarla. Es sin duda una belleza contemplar esta instantánea de cuento a tamaño real.”

El concejal municipalista ha sumado al argumentario el hecho de que Guadalajara es una ciudad con mucha actividad en torno a los cuentos, la palabra y la narración oral. “En 2021 celebraremos la trigésima edición del Maratón de los Cuentos y las personas, un evento periódico que ha conseguido hacer de nuestra Guadalajara una verdadera Ciudad de los Cuentos, convirtiéndose en el epicentro de la Narración Oral cuando se celebran sus fechas maratonianas. Tenemos numerosos parques y jardines, y esta propuesta busca una manera de enriquecerlos y embellecerlos, integrándolos totalmente en el diseño y mobiliario de estos espacios, dando lugar a puntos de encuentro que doten de una mayor identidad a cada uno de los rincones de esos parques y jardines de los que hacemos gala, y por qué no, quizá también podríamos aprender de nuestro paisano y fomentar más un arte escultórico que permite interactuar con sus usuarios, permitiendo que los más pequeños puedan también encaramarse a ellas para disfrutarlas y provocar imágenes de ensueño”, ha detallado Riendas, afirmando que “ésta es la razón por la que desde el grupo Aike proponemos al resto de grupos y el equipo de gobierno la creación de un Concurso de Esculturas periódico, denominado “José de Creeft” y bajo el lema: Guadalajara, Ciudad de los Cuentos”.

El portavoz ha terminado su intervención recordando el trabajo de su grupo desde el comienzo de la pandemia y durante las nevadas del temporal Filomena, basados en arrimar el hombro, proponer y ayudando en la comprobación del estado de los accesos a los edificios públicos, calles y aceras, o instalaciones como el Zoo, Castillejos, pistas deportivas… el concejal por el grupo municipalista Aike ha asegurado que hay que hacer propuestas también con visión de futuro más o menos cercano, confiando en que las propuestas que se están llevando directamente a los concejales del equipo de gobierno, a sus despachos, a las Comisiones, o al Pleno, ayuden en la medida de lo posible a gestionar situaciones históricas que se suceden, insuflando con propuestas concretas una mayor ilusión por el bien común y el futuro de la ciudad.

Con esta propuesta: “fusionamos así nuestro rico patrimonio verde con nuestro ilustre escultor y con una de las mayores referencias culturales de la ciudad, el Maratón. De esta manera nos posicionamos aún más en el mapa de la difusión, innovación y vanguardia de la Narración Oral. Creemos que puede ser el primer paso de un proyecto a medio plazo que conecte la ciudad entera y sus numerosos parques y jardines a través del arte escultórico, la palabra, la narración oral, los espacios públicos verdes y el paso del tiempo”, ha concluido Martínez.