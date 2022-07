Aike quiere proteger el edificio de Telefónica

Han comenzado recordando que hace ya dos años, en julio de 2020, Aike presentaba en el Salón de Plenos una moción para actualizar el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio y dotar a la ciudad de Guadalajara de un Inventario de Patrimonio Cultural conforme a la normativa vigente, siendo esta moción rechazada únicamente por los 13 votos en contra de PSOE y C´s.

“Es preciso realizar una actualización del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, echamos de menos políticas concretas de protección de los bienes y espacios que atesoran un alto valor arquitectónico, cultural, etnográfico, histórico...”, ha detallado Martínez, “nos dijeron que se estaba procediendo desde las instancias competentes a la actualización del POM y unos meses después suspendieron ese contrato. Ahora ni está revisando el POM ni articulan herramientas de protección, así que por algún sitio hay que empezar y nuestra propuesta busca hacerlo de la manera más simple, hacerlo de edificio en edificio, empezando por el de Telefónica,” apostillaba la Presidenta.

“Después de más de tres años de mandato no se ha hecho nada para proteger nuestro patrimonio, lo único que ha cambiado hasta hoy en materia de protección cultural y patrimonial en Guadalajara es la perdida del tiempo transcurrido sin avanzar absolutamente nada en esta materia, tenemos mucho trabajo por delante que cuanto antes hay que empezar a acometer: inventariando bienes y espacios, catalogando edificios que aún no están protegidos, identificando todos los yacimientos arqueológicos que hay en el término municipal… Tenemos también un importante patrimonio industrial no protegido, los espacios culturales ambientales como los parques de la Concordia, San Francisco o de las Cuatro Estaciones. Y no nos olvidemos también del rico patrimonio etnográfico de las pedanías, como el pósito de Iriépal, las cueva bodegas de Taracena y Valdenoches, y otras muchas construcciones típicas de nuestro pasado agrario e industrial” ha recordado Riendas.

“Desde Aike volvemos a insistir en la necesidad de actualizar nuestro Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, pero en esta ocasión vamos a hacer un propuesta muy concreta, dejando posibilidad para el debate de ampliarla si hubiera consenso con el resto de grupos municipales y empezar a proteger nuestro patrimonio,” ha concluido el portavoz municipalista de Aike.