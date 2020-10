Aike reclama más inversiones para Guadalajara a la Junta y el Estado

Tanto la Junta de Comunidades como el Gobierno de España siguen teniendo una deuda pendiente para con la ciudad, y ya es hora de que se materialicen los proyectos en los presupuestos de ambas administraciones”, ha sentenciado el edil.

REUNIÓN CON EUSEBIO ROBLES, DELEGADO DE LA JUNTA

“Hablamos de las casas de la Operación Alamín, porque como venimos diciendo, es el gobierno de García Page quien ha de coger las riendas y actuar a nivel social y de infra-estructuras, porque es una situación que se hace permanente en el tiempo, es una patata caliente que pasa de unas manos a otras sin que se tomen medidas. Las competencias en vivienda son de la Junta y tienen que tomar medidas ya”, explica el concejal.

Riendas afirma que “por otro lado le comentamos e insistimos sobre la necesidad de un Plan de Rehabilitación y Modernización de los Colegios que se construyeron desde los 80 hasta finales del siglo pasado. Ya presentamos una moción sobre el asunto y después de hablar con el personal de dirección de los colegios, el comentario general ha sido que Junta y Ayuntamiento se enfrentan con respecto a sus responsabilidades con las instalaciones, y entre medias, las medidas que se llevan a cabo no dejan de ser parches, sólo se han visto más medidas por efecto del COVID, principalmente. Por eso exigimos que se difunda la planificación que se ha acordado entre ambas instituciones, esa que se nos dijo que estaban haciendo y que se nos dé traslado de toda esa información para saber qué se va a hacer exactamente, poder hacer aportaciones y vigilar su cumplimiento. No podemos pasar más tiempo con niños con abrigo en las aulas por deficiencias en las ventanas, con patios no adaptados y sin sombra, con alumnos utilizando los mismos baños que utilizaron sus padres cuando estuvieron escolarizados, con calefacciones que se averían y tardan semanas en arreglarse o con Polideportivos con goteras.”

“Con respecto a la CM-101 hacia la Ciudad del Transporte, también preguntamos por el estado de su desdoblamiento, pues ya es patente el elevado tráfico que sufre y se sigue sin anunciar ningún tipo de intervención a corto o medio plazo.”, detalla Riendas

Otro tema que se presentó en la reunión con el delegado de la Junta, fue el colapso de los Centros de Atención Primaria y varios temas relacionados con patrimonio, “pedimos el desbloqueo de la inversión en las Naves del Fuerte justo antes de que Page anunciara una mínima cantidad a corto plazo, respecto del Ateneo parece que ya tienen el informe que se nos dijo que habían pedido pero siguen sin prever ningún uso para él, se sigue sin tener nada planificado y esto nos preocupa mucho, no podemos estar a las ocurrencias de última hora del Sr. Page, tenemos que transformar esta ciudad entre todas, porque todas las personas podemos aportar y se nos tiene que escuchar”, asegura el portavoz.

Con respecto al Hospital, se volvió a insistir en su pronta terminación, porque el estado del antiguo Hospital empieza a ser alarmante, y también preguntaron por el estado de las anunciadas obras del Hospital de la Merced y su entorno, con el fin de que se avance en ellas cuanto antes y los anuncios empiecen a ser realidades.

También recordaron al delegado que aún no se puede disfrutar en Guadalajara de un Gran Museo, “tenemos una gran Biblioteca y un gran Archivo, pero el plan museográfico del Palacio del Infantado sigue sin conocerse, viene el Sr. Page y anuncia planes para nuestro Museo como subsede del Prado, no me puedo creer que el Presidente no conozca el plan museológico que la propia Junta presentó al Ministerio hace un par de años. Guadalajara se merece su propio Museo, que se dejen de tantas fotos y anuncios y hagan cosas de una vez por todas”, afirma rotundo Jorge Riendas

Por último, el portavoz de Aike pidió con urgencia la redacción de una Ley del Fuego para Castilla – La Mancha, así como una nueva regulación sobre espectáculos sin animales, y potenciar políticas de acción y ayuda desde un punto de vista más sostenible, como podría ser la medida de retirar el amianto de los edificios antiguos, como ya se aprobó en el Pleno de Guadalajara en la moción presentada por el grupo Aike hace un año.

REUNIÓN CON MERCEDES GÓMEZ, SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

Respecto del encuentro mantenido con la subdelegación del Gobierno, el portavoz del grupo municipal Aike se ha mostrado agradecido por la actitud abierta y humana de la nueva Subdelegada, entendiendo su reciente aterrizaje, por lo que ya se han emplazado para “dentro de un par de meses, cuando se haya asentado en su nuevo cargo”.

Se habló largo y tendido sobre la circunvalación de la N-320: “seguimos teniendo una problemática increíble, tenemos una carretera nacional que acaba en pleno casco urbano de una capital de provincia por un lado y que acaba en una rotonda de alto tráfico logístico por el otro, es inaudito. Lo normal cuando vas por una carretera nacional es circunvalar las poblaciones, y más si se trata de una capital de provincia, no es comprensible que acabe en pleno suelo urbano agravado por la proximidad de sendos colegios y el Hospital de toda la provincia. Pero tampoco es normal que acabe una nacional en una de las rotondas por las que más tráfico logístico e industrial transcurre por el Corredor del Henares. Ya no pedimos, exigimos que en los presupuestos generales del estado se dote una partida para acometer esta obra de una vez por todas” ha expresado rotundo el edil.

Seguidamente el concejal de Aike se interesó por las gestiones que se pueden realizar respecto de la línea de tren hacia Sigüenza, así como los CIVIS y el estado de la red de Cercanías, para acabar incidiendo sobre la situación en que se encuentra la posibilidad de suprimir el peaje de la R-2 para favorecer la movilidad y comunicación con Madrid,

Jorge Riendas, también ha detallado las diferentes cuestiones que dejó planteadas para la próxima reunión con la subdelegada, como es “el futuro uso del edificio de la plaza Beladíez que se quedará vacío tras el traslado de los juzgados, la reutilización de las cárceles tanto la de mujeres como la prisión provincial, soluciones para dignificar el Alcázar y su entorno, y sobre las previsiones respecto del edificio del Parque Móvil, “que es un edificio en desuso que tiene muchas posibilidades” según el concejal de Aike.

También se han abordado temas de actualidad como las directrices previstas en cuanto a la aplicación de la llamada Ley Mordaza y el asegurar las garantías que permitan el ejercicio democrático de manifestación, reunión o reivindicación pública, así como se preguntó por la ocupación ilegal, un tema que parece ser que más bien residual o marginal en Guadalajara por los datos expuestos desde la subdelegación, “pero sí que nos preocupan seriamente los desahucios por impago de personas y familias que lo están pasando mal, se nos ha dicho que se buscarán soluciones habitacionales para ellas en coordinación con servicios sociales, nos gusta y estaremos pendientes de que así sea”.

Se trataron igualmente varios temas relacionados con la inmigración, como las dificultades que se dan con ciertos expedientes de extranjería por la brecha digital y el cierre de muchas administraciones públicas, los permisos de trabajo y las regularizaciones, el asilo y la protección internacional, etc.

Para terminar este primer encuentro, desde Aike se expuso la problemática que rodea el cierre de los locales de prostitución, pidiendo un comprometido amparo y trabajo de reinserción para las mujeres que se vean afectadas por situaciones de vulnerabilidad y explotación sexual, así como perseguir el cierre de los prostíbulos decretado por las medidas del COVID.