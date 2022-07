Aike responde a Simón con alternativas a los conciertos fuera de la Fuente de la Niña

“Ya se han hecho conciertos en sitios alternativos a las pistas de atletismo, y además, se han realizado por el actual equipo de Gobierno”, ha comenzado recordado Martínez. También ha insistido en que “son más de 600 las personas llegan a utilizar estas instalaciones a diario, y claro que hay otros lugares donde podrían celebrarse los conciertos sin interrumpir la actividad de la instalación deportiva, además de minimizar el riesgo de producir desperfectos”, añadía la presidenta municipalista.

Según Susana Martínez, “un Ayuntamiento ha de velar por la ciudad y no condenar el estado de unas instalaciones deportivas al gusto de un grupo musical ni rendir pleitesía, porque además sabemos que no es así, ya se han celebrado conciertos de primer nivel en otros espacios que están más que preparados para ello como es el actual Recinto Ferial en donde ya no se instalarán las atracciones de feria”.

“Sara Simón dice que no planteamos alternativas y por supuesto que presentamos alternativas. No entendemos que un espacio que no era apropiado hace tres años, lo sea ahora, ¿qué ha cambiado? Han tenido dos años enteros para trabajar en otras alternativas, y claro que las hay: tenemos espacios alternativos. El Ferial, por ejemplo, no sufriría tantos destrozos como las pistas de atletismo y no supondría un sobrecoste para las arcas municipales. Las instalaciones anexas al césped del Pedro Escartín, que tiene un espacio exterior de dimensiones similares también podría utilizarse sin deteriorar la propia instalación deportiva; ni siquiera hay que utilizar la zona del césped y tiene un número menor de personas usuarias. Pero hay más posibilidades, hay que pensar en lo que le va mejor a la ciudad, no al equipo de gobierno de turno, no a las empresas promotoras, no a los artistas, sino a la ciudad, a sus vecinas y vecinos” afirma contundente Martínez.

Por su parte, Riendas ha asegurado que no se esperaba esta respuesta de la concejala de festejos, esperaban más la búsqueda de soluciones que un ataque hacia un partido que propone y que está en sintonía con lo que afirmaba la concejala hace apenas tres años. “No hemos sido nosotros los que hemos cambiado de opinión, ni hemos salido a decir que no queremos conciertos en la fuente de la niña sin más, hemos salido a decir que tenemos más espacios en los que se pueden celebrar los conciertos sin interrumpir las actividades, que podíamos consensuarlo entre todos los grupos políticos y la ciudadanía, y que además, no supondría una mayor eficiencia en la gestión d ellos servicios públicos, pues supondría un ahorro en el sobrecosto que ya sabemos que se produjo en 2019, ahí están los expedientes que lo atestiguan” ha explica el edil municipalista.

Seguidamente Riendas ha desgranado los diferentes espacios en los que podrían celebrarse conciertos: el actual Ferial (donde se instalaban las atracciones hace años), el espacio anexo al campo de fútbol Pedro Escartín, los aparcamientos exteriores existentes junto al Cementerio, Brianda, Bomberos y Estación de Autobuses, aparcamientos interiores en el centro de la ciudad como el existente junto a la concatedral de Santa María, las calles aledañas al recinto de la piscina de la Fuente de la Niña, parcelas de titularidad municipal que actualmente están vacías y son solares...

“Sara Simón dijo hace tres años que las pistas deportivas son para hacer deporte y que se iban a buscar espacios alternativos, así como que se iba a iniciar un proceso abierto para hablar de las ferias. Nada de eso ha ocurrido. Las decisiones que se están tomando sobre las ferias son ocurrencias de última hora que este equipo de gobierno está teniendo para sacarlas adelante, seguimos con el problema de siempre, falta mucha planificación y un verdadero proyecto de ciudad que atesore y aúne el mayor consenso entre nuestras vecinas y vecinos. Sólo haya que escuchar más y trabajar en lo que nos dicen, estableciendo metas a medio y largo plazo” ha concluido Riendas.