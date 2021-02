Alegría, resignación y confusión en la vuelta a los bares en Guadalajara

La alegría se manifestaba sobre todo por parte de los clientes, que desde primera hora de la mañana acudían a tomar café y a los servicios de desayunos, manifestando su satisfacción por recuperar unos hábitos y un servicio que consideran imprescindible.

La resignación la mostraban los propio titulares de estos establecimientos, que no dudaban en manifestar su incertidumbre, por no saber cuantos durará esta situación, o llegarán nuevos cierres, y que no dejaban de mostrar su preocupación por las pérdidas de todo un mes cerrados, que de momento, aseguran no han sido compensadas con ningún tipo de ayudas, mientras ellos siguen pagando sus gastos corrientes y sus impuestos.

La confusión venía tanto por clientes como propietarios, por la nueva normativa que les obliga a llevar un registro de acceso de clientes, a través de una aplicación en el móvil que facilita la propia Junta, y con la lectura de un código QR que cada cliente debe bajarse en su móvil a través de la web OCIO RESPONSABLE.

Y aquí hemos encontrado un poco de todo, desde clientes que tenían el QR, pero quien todavía no tenía la aplicación el bar, hasta hosteleros desesperados con la web de la Junta porque no conseguían acceder, y bastantes incrédulos que piensan que esto no va a servir para nada, y que lo quitarán en dos días.

Las principales quejas por parte de los hosteleros llegaban porque consideran que ahora les convierten en policías, al tener que llevar ellos este control, y que el sistema que supone amenazas de multas, cuando no se lleva ningún control de acceso en otros establecimientos. También señalaban que no saben que hacer en caso de que un cliente no tenga su código QR y que nadie les ha explicado nada de todo este asunto, cuando el decreto que les obliga ha salido publicado ya hoy en el Diario Oficial.

Otra de las quejas se refiere al tiempo que pierden escaseando los QR, que les obliga a estar con el móvil constantemente en la barra, mientras cumplen el resto de medidas sanitarias como la constante higiene de manos, "que nos pilla la mayor parte de las veces con las manos húmedas o con gel hidroalcohólico y el móvil no responde", señalan.

Pero a pesar de toda esta confusión, la mayoría considera que ésta puede ser una buena medida para facilitar los rastreos en caso de contagio, aunque hay también quien lo considera una tontería o un régimen excesivo de control. En lo que todos sí coinciden, clientes y hosteleros, es que los bares tienen que estar abiertos.