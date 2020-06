Alvaro Polo se desvincula del Coso de las Cruces

Polo indica en su comunicado que no es una discrepancia con el Ayuntamiento de Guadalajara, sino una discrepancia interna con la dirección de la empresa, "que me hace no estar de acuerdo con sus formas de trabajo, ante los aficionados, ganaderos y profesionales del sector".

Según anuncia Polo, la propia UTE Coso de las Cruces, queda disuelta a partir de hoy, aunque su contrato expiraba el próximo 30 de septiembre.

Reproducimos íntegra la nota difundida por Álvaro Polo en sus redes sociales.