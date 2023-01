Apenas se han cumplido siete días desde su designación como candidata del PP a la Alcaldía de Guadalajara y la agenda de Ana Guarinos, ya de por sí ocupada en la política, va in creciendo. Así tras su presencia el viernes el Día de Guadalajara en Fitur, el sábado tocaba manifestación en Madrid, contra Sánchez, y el domingo presentación junto a Feijoó y el resto de candidatos de capitales de provincia. Hoy lunes, sin descanso ha sido su particular presentación con desayuno informativo en la que será su plaza para batirse el cobre electoral frente al actual alcalde Alberto Rojo y aquí en Guadalajara ha estado rodeada de su presidente regional y del provincial además de sus elogios.

Tras agradecer al PP que haya confiado en ella para liderar un proyecto que para ella supone un “reto impresionante” que afronta con la “entrega y responsabilidad” que siempre la ha caracterizado con el objetivo, refiriéndose a Rojo como “un fiel monaguillo” de Pedro Sánchez. “Quien apoye a Alberto Rojo aquí es un voto para apuntalar a Pedro Sánchez en España”, ha abundado.

Tras denunciar que la ciudad de Guadalajara “no ha mejorado en los últimos años” sino que está “descuidada y desatendida, sucia, llena de zanjas”, y también cree que ha dejado de ser un referente en actividad deportiva. Además ha señalado que los principales proyectos para Guadalajara, "siguen siendo anuncios", como la residencia Los Olmos o el Campus Universitario.

Del mismo modo, ha defendido que el PP “quiere un modelo de ciudad para las personas, para los vecinos por encima de todo. Una ciudad cómoda para vivir, para formar una familia, para disfrutarla. Una ciudad segura, moderna y actual para emprender, para formarse y para invertir. Una ciudad que tiene que atender los retos de futuro.”

Guarinos ha señalado que Guadalajara “necesita un gobierno que sepa sacarnos de la crisis. Que sepa administrar sin sobrecostes, sin derroches, sin desperdicios”. También reclama una ciudad atractiva para invertir, para generar oportunidades, para crear empleo y riqueza, “con una administración ágil, activa, accesible, igualitaria, imparcial” y ha destacado la necesidad de impulsar la Estrategia del Corredor del Henares y la necesaria “rebaja fiscal que nos coloque en igualdad o similares condiciones con Madrid”.

"Una mujer inteligente trabajadora"

El presidente provincial, Lucas Castillo, ha descrito a Guarinos como “una mujer inteligente, sincera, empática, con capacidad de trabajo, de escucha activa y de análisis sin parangón, con criterio y visión de futuro, con experiencia de gestión, atenta y siempre dispuesta”

A su juicio, Guadalajara “no se merece perder” otros cuatro años, “necesita ilusionarse, sentir que hay un proyecto de ciudad y un liderazgo en el despacho de Alcaldía que trabaje por culminar objetivos que repercutan en todos los ciudadanos”.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha puesto en valor la candidatura a la Alcaldía que encabeza Ana Guarinos. “Ana es una mujer inteligente, trabajadora, que lleva la gestión y el rigor por bandera, valiente, firme, decidida y que defiende su ciudad allá por donde va”.

“Si Guadalajara no está mejor, hemos perdido 4 años para mejorarla y, por tanto, no se puede permitir a los dirigentes políticos que en un momento tan complicado como este, la ciudad no avance como debería hacerlo”, ha incidido.

El presidente del PP-CLM ha destacado que Guadalajara “es uno de los motores económicos de la región”, por lo que ha criticado que en estos últimos años “no haya tenido el apoyo autonómico que por dimensión y méritos se merece”. “Hemos visto como nos han inundado con promesas vacías y como han faltado realidades”, ha concluido.

Hermetismo de momento sobre lista y programa

Sobre los posibles nombres de su lista electoral Guarinos de momento nada ha desvelado salvo la declaración de que será gente “comprometida, preparada y dispuesta a darlo todo, a servir a los demás y no a servirse de los demás", y la alusión al exalcalde José Maria Bris como referente.

Tampoco ha querido adelantar nada del programa, "primero hay que escuchar a la gente", ha dicho, ni pronunciarse sobre la polémica del retorno de las Ferias al centro de la ciudad.