Arranca con polémica la propuesta municipal ‘Una Fiesta en tu balcón’

‘Una Fiesta en tu balcón’ consistirá en la visita diaria de una disco móvil con música y animación infantil que comenzará este sábado y se desarrollará hasta el día 17 de abril pasando por los distintos barrios de Guadalajara, uno cada día, en horario de 18.00 a 20.00 horas. La propuesta anima a los niños, las niñas y sus familias a disfrazarse, cantar… en definitiva, a hacer partícipes a los más pequeños de la casa de una diversión compartida con el vecindario, pero desde la seguridad de la distancia.

Además, quienes lo deseen podrán extender la fiesta a través de redes sociales fotografiando esos momentos y compartiéndolos en sus cuentas con el hasthag #UnaFiestaEnTuBalcon (o #unafiestaentubalcon)

El calendario de visitas es el que sigue:

Día 4, Barrio de Los Valles

Día 5, Barrio del Alamin

Día 6, Barrio de El Fuerte y Era del Canario

Día 7, Centro, Calle Toledo y Adyacentes

Día 8, Barrio del Balconcillo y Casas del Rey

Día 9, Casco Histórico

Día 10, Aguas Vivas, Bulevar Entrepeñas y Adyacentes

Día 11, Las Cañas, Bulevar Clara Campoamor y Adyacentes

Día 12, Barrio de Los Manantiales y La Chopera

Día 13, Barrio de la Esperanza y Adoratrices

Día 14, Barrio del Calvin y Usanos

Día 15, Barrio de Iriepal

Día 16, Barrio de Valdenoches y Taracena

Día 17, Las Ramblas y Escritores

Cumpleaños

Por último, en el caso de que la visita de la fiesta infantil coincida con el día de cumpleaños de algún niño o niña los interesados en recibir una sorpresa deberán remitir los datos de su domicilio y nombre de pila a (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ).

Polémica en las redes

Esta nueva medida municipal destinada a hacer más llevadero el confinamiento a los más pequeños, ha creado toda una polémica en las redes sociales, a raíz de un twit del ex alcalde, Antonio Román, que criticaba la misma. "Es lamentable y de falta de sensibilidad absoluta de @GuadalajaraAyto hacia los centenares de fallecidos en Guadalajara por #COVID19 No es tiempo de fiesta cuando Guadalajara llora sus muertos El Ayuntamiento no debe organizar fiestas sino cubrir las necesidades sociosanitarias", señalaba Román.

"En el momento de la lealtad, has decido quitarte la careta. Para ser un alcalde que presumías de Ciudad Amiga de la Infancia eres bastante insensible con los niños y niñas, que deberían ser siempre felices, incluso en esta situación tan dramática que estamos viviendo.", le respondía la concejala de Festejos, Sara Simón.

Otros muchos ciudadanos se sumaban con comentarios, mayoritariamente criticando el realizado por el ex alcalde Antonio Román.