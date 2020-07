La concejala de Seguridad, Pilar Sánchez, recuerda que las sanciones por práctica de botellón oscilan entre los 750 y los 1.500 euros; y la multa por no llevar mascarilla llega hasta los 100 euros.

Campaña de concienciación para jóvenes contra el COVID-19 pero también más vigilancia y sanciones

El Ayuntamiento va a intensificar los controles y vigilancia en la ciudad frente al coronavirus para proteger la salud de la población de la amenaza de posibles rebrotes. Para ello, hoy mismo comienza una campaña de concienciación, a través de Protección Civil, dirigida especialmente a las y los jóvenes, en la que se les va a informar sobre la importancia de llevar la mascarilla; mantener la distancia de seguridad y no reunirse en grupos mayores de los permitidos.

Así lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa la concejala de Seguridad, Pilar Sánchez, quien ha explicado que el Ayuntamiento va a intervenir a través de dos líneas: la de la concienciación, especialmente dirigida a las personas más jóvenes, y la de la sanción, tanto a personas como a establecimientos.

“Vamos a ser muy estrictos. No podemos permitirnos que por tropiezos individuales, que llegan a ser colectivos, Guadalajara entre en un escenario de rebrote con retroceso a las fases de desescalada o incluso con un nuevo confinamiento”, ha sentenciado Sánchez..

Parques, pistas deportivas al aire libre y barrios

La campaña de concienciación que comienza hoy se llevará a cabo a través de voluntarios de Protección Civil todos los días de la semana, en horario de 19:00 a 00:00 horas, principalmente en parques, pistas deportivas al aire libre, terrazas y bares.

Su cometido será informar a la población más joven que tanto la utilización de mascarilla, como mantener el distanciamiento social y no sobrepasar el número de personas permitido en reuniones sigue siendo de vital importancia para evitar contagios y una nueva propagación del virus. “Si no toman conciencia, ni las debidas precauciones, les puede afectar a ellos mismos, a sus padres y; sobre todo, a sus abuelos. El virus sigue ahí, y no nos podemos permitir dar un paso en falso”.

Sánchez, que ha agradecido a Protección Civil la importante labor que van a llevar a cabo, ha añadido que esta campaña informativa se intensificará también a través de sus redes sociales y las del Ayuntamiento, con el fin de llegar al mayor número de personas posibles.

Vigilancia intensiva

La segunda línea de actuación vendrá de la mano de Policía Local, que va a intensificar la vigilancia y control, especialmente en la detección de botellones, “no sólo porque están prohibidos, si no porque se está comprobando que son caldos de cultivo de futuros rebrotes”.

Según datos ofrecidos por la concejala del ramo, en el último mes y medio, del centenar de denuncias interpuestas, la mitad son por la práctica de botellón, seguida del incumplimiento en el uso de la mascarilla y de la distancia de seguridad, entre otras.

Igualmente, se prestará especial atención a los aforos tanto en establecimientos como en reuniones particulares si se tuviera conocimiento del incumplimiento de algunas de estas normas, “y si no se cumplen, el Ayuntamiento va a actuar con todas las herramientas a su alcance”.

Las sanciones por práctica de botellón oscilan entre los 750 y los 1.500 euros; y la multa por no llevar mascarilla llega hasta los 100 euros.

Para finalizar, la concejala de Seguridad ha apelado a la responsabilidad de toda la ciudadanía para llevar a cabo el cumplimiento estricto de estas normas como la única garantía de evitar nuevos contagios y rebrotes.