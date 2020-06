Carnicero pide que no se sigan retrasando las ayudas a los autónomos

Así, gracias a las propuestas del Grupo Popular se han incorporado como posibles beneficiarios de estas ayudas a los profesionales y/o mutualistas además de a los taxistas que no tendrán que pagar la licencia anual. Esta última ha sido una de las reclamaciones que durante este tiempo ha venido pidiendo el Grupo Popular recogiendo la preocupación de este colectivo para hacer frente a la crisis. También es importante, ha explicado Carnicero, que se haya tenido en cuenta que se puedan pagar los alquileres de las empresas afectadas así como aquellos autónomos, pymes y microempresas que hayan tenido un descenso de los ingresos de un 75% motivado por estos meses de estado de alarma, quitando la vinculación exclusiva al cierre de la empresa, y que se paguen las inversiones que se hayan tenido que realizar por motivo del Covid-19.

Por otro lado, y aunque Jaime Carnicero lo considera un aspecto formal, se ha incluido en las bases de estas ayudas la partida presupuestaria y la cantidad destinada al efecto; algo que ni siquiera aparecía en el borrador presentado por el equipo de gobierno de Alberto Rojo. Todo ello pone de manifiesto que “es importante escuchar a la oposición constructiva en vez de echar la bronca para tratar de silenciarla como acostumbra Rojo; actitud que tuvo su máximo exponente la semana pasada” con motivo del balance de un año de gobierno que desde el Grupo Popular y la gran mayoría de la ciudadanía lo consideran lamentablemente perdido.

Una vez aprobadas estas bases, el portavoz del Grupo Popular ha vuelto a reiterar la necesidad de “agilizar los trámites” porque Alberto Rojo “ya ha perdido demasiado tiempo”. “No hay que irse muy lejos para destacar municipios como Alovera o Marchamalo donde ya están publicadas estas ayudas, por no referirnos a otros ejemplos de ciudades en España”, ha dicho Carnicero quien lamenta “la falta de capacidad, de iniciativa y de ideas de este equipo de gobierno para luchar contra esta crisis que, en el caso de estas ayudas, no llegarán como venimos avisando hasta pasado el verano en el mejor de los casos”. “No es de recibo que Rojo haya tardado dos semanas en convocar la mesa del pacto por la recuperación de Guadalajara y que ahora hayamos perdido otra semana en analizar un borrador”, ha dicho Carnicero señalando que el Grupo Popular había presentado las propuestas solicitadas el miércoles pasado y que Rojo prometió públicamente que “las ayudas se aprobarían en una Junta Local Extraordinaria el pasado viernes 12 de junio”.

Jaime Carnicero ha exigido a Rojo “que cumpla con su palabra, que no engañe, que tenga iniciativa, que deje atrás su inseguridad y que comience a gestionar el Ayuntamiento de Guadalajara”. Una vez aprobadas las bases definitivas en el día de hoy, desde el Grupo Popular se espera que Rojo “no siga retrasando esta convocatoria y que las publique de inmediato”.

Otras propuestas del Grupo Popular que no han sido aceptadas

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento ha dicho que le hubiera gustado “que se hubieran tenido en cuenta otras propuestas de nuestro grupo que también consideramos de vital importancia”. Y es que el equipo de gobierno de Alberto Rojo no ha querido incluir en esta convocatoria de ayudas a las empresas que no hayan podido realizar su actividad como consecuencia de la suspensión de actos que organizase el Ayuntamiento o que los hosteleros y restauradores no puedan eximirse el pago de las tasas de veladores y terrazas, “aunque esto, dicen, lo sacarán en otra convocatoria”, ha añadido.

El Grupo Popular también había propuesto que no se excluyera a las asociaciones, la ampliación de las ayudas a las empresas que sean pymes (50 trabajadores y 10 millones de euros de facturación) o la creación de una oficina de tramitación de ayudas entre CEOE-CEPYME y Ayuntamiento de Guadalajara para dar agilidad y facilidad a la presentación de solicitudes.