Carnicero: “Rojo ha frenado la ciudad, tres años después no tiene proyecto"

Así lo ha expresado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jaime Carnicero, quien ha recordado que “Rojo decía en campaña electoral que venía a poner en marcha a la ciudad y ha quedado demostrado que la ciudad se ha estancado, Rojo ha parado en seco la ciudad y Rojo a día de hoy no arranca”. Carnicero ha dicho que “este gobierno trabaja desde las ocurrencias, desde la preocupación en el titular y de espaldas a la ciudad y a sus vecinos. Rojo, al igual que sus concejales, evitan por todos los medios el contacto directo con los guadalajareños, son cientos los vecinos a los que les es imposible poder contactar con un responsable político del Psoe para que le pueda atender sus necesidades”. Y es que, ha añadido el portavoz del Grupo Popular, “Guadalajara es hoy una ciudad poco atendida, y ejemplo a día de hoy es que podemos encontrarnos multitud de deterioros de la ciudad que no han sido subsanados ni ordenados su arreglo por parte de Rojo”.

Por otro lado, Jaime Carnicero ha incidido en que “hasta la llegada de Rojo, Guadalajara era un referente y era reconocida por ser una ciudad inversora, con una altísima calidad en los servicios públicos, referente en deportes y cultura, una ciudad atendida que invertía en las familias”. Pero con el gobierno socialista “llegó un gobierno sectario y que pierde el tiempo orquestando campañas contra el anterior equipo de gobierno, fabricando denuncias personales, como fue el caso del Mercado de Abastos, claro ejemplo de su ineficacia de gestión que a día de hoy está vacío e incluso se quedan desiertos los concursos, o campañas difamatorias como en el ejemplo de Deportes”.

La ciudad está más sucia que nunca

El portavoz del Grupo Popular ha explicado que una de las principales preocupaciones de los vecinos de la ciudad son los servicios municipales. “Miren en limpieza y recogida la gran idea que ha tenido Rojo que ha sido tirar a la basura mas de dos millones de euros clausurando los contenedores soterrados y subiendo la tasa a los vecinos mientras hay barrios con ratas e innumerables focos de vertidos y basura incontrolada”. “Con Rojo hay inmunidad para los gamberros que nos ensucian las paredes y los parques con sus pintadas que han pasado a ser un elemento desgraciadamente decorativo en la ciudad”, ha apuntado Carnicero recordando la última propuesta que hizo en el parque fluvial del Barranco del Alamín para realizar un plan de limpieza de parques y jardines y de pintadas. A estas se unen todas las realizadas a lo largo de estos tres años por los concejales del Grupo Popular entre las que se encuentran la recuperación del sello Ciudad Amiga de la Infancia, que se ha dejado perder.

Además, el casco histórico “es para Rojo un problema, no sabe qué hacer con él”. Y prueba de ello, ha dicho, “son sus anuncios convertidos en continuos fracasos”. “El plan del casco histórico tan anunciado se basa en la instalación de unas jardineras, o en el concurso desierto como ha sido el ridículo de la licitación de la calle Miguel Fluiters o el Centro Arriaca, aún sin mobiliario”, ha añadido. Tampoco habrá este verano operación asfalto porque no ha salido siquiera a licitación, pero “lo que no se le pasa es la licitación del desfile de las Ferias y Fiestas de este año”.

Los concejales del Grupo Popular, al igual que muchos vecinos de la ciudad, se preguntan “qué inversiones ha realizado Rojo después de tres años, qué iniciativas ha tenido y puesto en marcha”. Desgraciadamente, ha seguido, “tenemos que decir que las inversiones de obra pública han bajado a niveles mínimos y es una nota clara de deterioro de la ciudad porque a día de hoy Rojo no ha realizado una operación asfalto en plazo, hay calles y avenidas destrozadas como consecuencia de la borrasca ‘Filomena’ o por no hacer un mínimo mantenimiento; es decir, un auténtico despropósito”.

Guadalajara era epicentro deportivo a nivel nacional

En el área de deportes, la realidad es flagrante. “Guadalajara era uno de los epicentros deportivos a nivel nacional, antes las federaciones y selecciones se ‘peleaban’ por venir a la ciudad y hoy se las echa de mala manera; como ejemplo, lo ocurrido con dos selecciones, una de la selección femenina de baloncesto, que después de negar las instalaciones municipales para poder entrenar, y tener que ir a una instalación provincial como es el polideportivo San José, el Sr. Rojo tiene la cara dura de presentarse ante ellas para hacerse una foto después de haberlas negado entrenar en el mejor polideportivo de toda Castilla-La Mancha, el Multiusos”. O el caso de la Federación de Voleibol que “después de no dejarles entrenar en las próximas fechas con diferentes categorías, organizan el pasado sábado un partido y lo han tenido que llenar con autobuses de Madrid y hasta de Cuenca”, ha lamentado.

En definitiva, Carnicero ha dicho que “Rojo es un alcalde sin credibilidad, sin personalidad, que le cuesta ser alcalde, que no le gusta la ciudad de Guadalajara, que estaba más cómodo como delegado de la Junta de Comunidades o del PSOE, y eso se nota en su dedicación a la ciudad y a la gestión de la misma”. “Tal es su miedo a la opinión publica y a hacer de nuevo el ridículo, que son contadas sus ruedas de prensa, limitándose a las apariciones publicas con atril y guión”, ha finalizado el portavoz del Grupo Popular refiriéndose a la falta de trabajo en que “a estas alturas, a día de hoy no tenemos ni abierta la piscina municipal; pero es que tampoco han puesto en marcha los nebulizadores de la calle Mayor en plena ola de calor”.