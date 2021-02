CCOO anima desde Guadalajara a participar mañana en la manifestación contra la reforma laboral

Paco de la Rosa ha empezado hablando de la coyuntura de Guadalajara en este inicio de 2021, una provincia que tiene más del 7% de la superficie de almacenamiento logístico en España y un PIB vinculado al sector industrial con mejores indicadores que la región y que la media nacional: “Hay además mejores datos de empleo y desempleo en Guadalajara, y sin embargo en un año el paro sube un 17%; estamos ante una crisis que sucederá a la pandemia, y ya hemos perdido una parte del empleo que teníamos”.

Conseguir revertir esta destrucción de empleo en la provincia “debe ocuparnos y preocuparnos, CCOO ha de ser capaz de poner a Guadalajara en la rampa de lanzamiento y que la recuperación económica, cuando llegue, tenga un equilibrio entre capital y trabajo, entre empresarios y trabajadores, que no se parezca a la recuperación de la crisis de 2008, cuando el austericidio pasó como una apisonadora sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

Para que esa recuperación sea equilibrada es preciso que el Gobierno actúe y derogue ya la reforma laboral, uno de los puntos por los que CCOO se moviliza mañana junto a UGT en todo el país, también en las cinco capitales castellano-manchegas, ha comentado el dirigente sindical de Comisiones en la región: “Cumpliendo con las normas Covid no serán movilizaciones masivas, pero el mensaje será contundente, el futuro en este país debe ser más equilibrado para todos; si algo ha sido pernicioso para las familias, para trabajadores y para pequeñas empresas ha sido la reforma laboral”.

Esta reforma laboral “puso en primer lugar el contrato precario y temporal, es una realidad cotidiana, que se lo digan a los trabajadores de logística de Guadalajara; si no derogamos esos elementos perversos, la recuperación económica de este país se va a resentir durante décadas”, ha dicho Paco de la Rosa, que ha añadido que en esta provincia el 40% de contrataciones en logística se vinculan a ETT, y hay también una mayor presencia de trabajadores de plataforma.

Sobre este punto, De la Rosa ha apuntado que “el sindicato debe evolucionar para dar solución a estas nuevas formas de trabajo, es inaceptable que terminen convirtiéndose en elementos de precariedad, semiesclavitud y condiciones precarias; tenemos un 25% de trabajadores pobres, una barbaridad de personas que viven en condiciones de pobreza energética e imposibilidad de llegar a fin de mes”.

Junto a derogar la reforma laboral, CCOO y UGT reivindican la subida del SMI y tener un sistema de pensiones dignas, ha comentado el secretario general de CCOO CLM, que ha criticado “que el sistema de pensiones esté pagando los salarios de los fucionarios de la Seguridad Social, que debían pagarse con los Presupuestos Generales, o que se paguen de esa hucha de las cotizaciones las pensiones no contributivas”.

El secretario general de Comisiones Obreras en la región ha aludido a su vez a los datos de siniestralidad laboral de 2020 que ya se conocen, y que recogen que Castilla-La Mancha tiene un índice de incidencia de 3.200 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores, pero Guadalajara lo eleva a 3.903: “Pregunto a empresas y administración qué narices estamos haciendo con la salud de los trabajadores, por qué pese a la pandemia Guadalajara sigue estando a la cabeza del número de accidentes, con una incidencia superior a otras provincias con un sistema productivo similar al nuestro”.

De la Rosa ha lamentado que existen “empresarios que siguen empeñados en trabajar a cualquier precio”, con 52 muertes en accidentes de trabajo en la región en 2020, 16 más que el año anterior, “pese a la pandemia y el confinamiento”.

Paco de la Rosa ha comentado también la situación de la región en relación a la pandemia y lasa restricciones vigentes, y ha hecho una llamada a la responsabilidad para que no empeoren los datos actuales y se siga en la senda de la mejora: “Hay que recordar que miles de personas han perdido la vida, el empeño en que el verano tuviera normalidad económica ha supuesto miles de muertos y otro parón, y la apertura de mano en Navidad ha traído otra ola con récord en algunas provincias por fallecidos y hospitalizados”. Ante eso “no podemos volver a lo mismo, entiendo la situación de la hostelería, pero me parece una irresponsabilidad que algunos casi exijan una normalidad que no es posible; no hay que criminalizar a ningún sector, pero hay que responsabilizarse con la situación que vivimos”, ha asegurado.

En la rueda de prensa el secretario general de CCOO Guadalajara, José María Rey ‘Campano’, ha sido preguntado acerca del Congreso Provincial de abril y ha explicado que no seguirá al frente de la organización: “Los propios estatutos me impiden volver a presentarme para secretario general, es mi tercer mandato, han sido más de 12 años, y no voy a presentar mi candidatura; la organización puede contar conmigo para aquello en lo que crean que puedo ser útil”. Sobre esta renovación se ha pronunciado también Paco de la Rosa, quien ha elogiado el papel de Campano al frente de Comisiones todos estos años: “Ha demostrado sobradamente su valía como dirigente sindical, la historia de CCOO en Guadalajara y en la región estará ligada siempre al nombre de Campano”.