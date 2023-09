Cerca de 200 actividades en el programa de las Ferias de Guadalajara

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha señalado que “anunciar la llegada de las Ferias y Fiestas de Guadalajara es uno de los momentos más gratificantes en el quehacer de cualquier alcaldesa, ya que son días en los que debe reinar la alegría y la diversión, con mayúsculas”. Son días, ha dicho, “para cambiar nuestra rutina, para disfrutar con los 5 sentidos y para reencontrarnos. Son días para vivir la fiesta y dejar los problemas a un lado, que ya habrá momento para recuperarlos y volver a la normalidad.”

“La diversión no está reñida con el respeto, ni con la solidaridad, ni con la amabilidad ni con la responsabilidad. Demostremos que podemos divertirnos ayudando a otras personas, cuidando nuestro entorno, empatizando con quienes no pueden o no quieren estar de fiesta. Porque en la Fiesta y en la Feria, cabemos todos”, ha afirmado, animando a participar a todo el mundo, ya que para eso y con todo el cariño se han preparado. “Espero que todo el mundo disfrute de este merecido paréntesis, de nuestras Ferias y Fiestas, Semana Grande. Con todo el cariño y para esto se ha preparado”.

Ana Guarinos, ha agradecido a todos los colectivos que hacen posible este programa de Ferias y Fiestas, nuestros grupos locales, Gigantes y Cabezudos y, de manera especial, a nuestras Peñas, que “un año más poner el calor, el color y la diversión, a nuestra Semana Grande, y lo hacen combinándolo con su solidaridad”.

“Deseo que sean unas Fiestas y Ferias en las que el protagonismo lo tenga la diversión y la participación, pero también la responsabilidad, con el objetivo de que sea unas Fiestas y Ferias seguras y tranquilas, que permitan a guadalajareños y visitantes disfrutar de las mismas, cada cual a su manera”, ha manifestado.

También ha agradecido, y de una manera especial, “el trabajo y el compromiso de los trabajadores municipales, de la Policía Local, Protección Civil, de Policía Nacional, Bomberos, de todos y cada uno de los trabajadores propios y de las contratas, así como de todas las asociaciones y organizaciones que trabajan estos días con desvelo y con más intensidad para que los demás podamos disfrutar de las Ferias y Fiestas. Agradecimiento a quienes velan por nuestra seguridad y convivencia para que nosotros podamos disfrutar”.

“La diversión no está reñida con el respeto, ni con la solidaridad, ni con la amabilidad ni con la responsabilidad. Demostremos que podemos divertirnos ayudando a otras personas, cuidando nuestro entorno, empatizando con quienes no pueden o no quieren estar de fiesta. Porque en la Fiesta y en la Feria, cabemos todos. Espero que todo el mundo disfrute de este merecido paréntesis, de nuestras Ferias y Fiestas, Semana Grande. Con todo el cariño y para esto se ha preparado”, ha insistido la alcaldesa.

Un programa que cuenta con cerca de 200 actividades

Ana Guarinos ha incidido en la “apuesta por lo local”, además de por “mejorar y garantizar la convivencia y por reforzar la seguridad”, como novedades del programa de este año. “Hay una apuesta, la de este equipo de gobierno, por unas ferias y fiestas seguras y en las que reine la convivencia”, ha dicho.

Cerca de 200 actos, concretamente 189, actividades para todo y para todos: 30 eventos musicales (conciertos y festivales); 16 eventos taurinos (encierros, corridas, sueltas, clase práctica); 50 eventos de actividades deportivas; 12 actos religiosos; 34 especiales para infancia/familia (cabezudos, juegos infantiles de antaño, paella); 42 de carácter lúdico (hinchables, fiesta de los bomberos, exposición dinosaurios); 18 actos de carácter solidario.

En relación con la apuesta por lo local, la alcaldesa ha destacado, el cartel de Ferias, ilustración realizada con medios tradicionales y combinado con técnicas digitales, realizada por el Profesor de la Escuela de pintura de La Cotilla D. Juan Carlos Fuentes y Dª. Angela Carrasco, artista e ilustradora, que han trabajado en equipo para este cartel, buscando una gama de colores alegre y luminosa para conjugar todos los elementos esenciales, que se querían incluir en el cartel. En Guadalajara Juan Carlos ya ha realizado otros carteles. En el mismo se han utilizado elementos característicos de la ciudad de Guadalajara como el Santuario de la Virgen de la Antigua, los personajes alcarreños que están bailando, el cabezudo de Agapitos, en homenaje al 50 aniversario de la peña, los dulzaineros, el toro de Osborne, Gigantes y Cabezudos, el pañuelo, la noria, etc. Un cartel muy identitario y que refleja nuestra feria y fiesta, un cartel de calidad y con sello local.

Con respecto a la apuesta por lo local, se ha referido igualmente a la clase práctica con la Escuela Taurina de Guadalajara, al espectáculo de Folclore alcarreño, o a la misma venta de entradas bonificadas para los empadronados, lo que ha sido todo un acierto y un éxito, anunciando que ya se han vendido de media cerca del 60% de las entradas de los conciertos.

Novedades

Con respeto a las novedades, ha sido el concejal de Festejos, Santiago López, el encargado de detallarlas, destacando las siguientes.

Además del cartel, de las entradas bonificadas, de la apuesta por lo local, por la convivencia y la seguridad, y de la alfombra decorativa del día 8 por la tarde, organizada por la Cofradía Virgen de la Antigua, ha sido el concejal de festejos, Santiago López, el que se ha referido de forma específica a ellas.

En el ámbito de la seguridad, ha destacado la vía de evacuación en el Paseo de San Roque; el Sistema SARF -seguridad acústica en recintos feriales que unifica la música de las atracciones y controla el volumen y el horario permitido, y que está ubicado en las dos zonas de atracciones; y los planes de autoprotección para el recinto de las pistas de atletismo y la plaza de toros, que tampoco existían.

Con respecto a los conocidos como puntos violeta, o puntos de atención e información contra la violencia sexual, se incrementa la atención en un 25%. Estarán ubicados en la Plaza de España, Concordia, Paseo de San Roque y Fuerte de la Niña, además de implementarlos el lunes de Ferias, que no existían y con la orquesta Panorama, que tampoco existía. En estos puntos quedará garantizada la seguridad y la privacidad ante cualquier denuncia o caso de posible agresión sexual.

Se ha creado una imagen “Cero agresiones, 100% Diversión” que se difundirá en el material informativo, en el material de seguridad para la bebida (cubre vasos), en el programa de fiestas, flyer, tarjetas, banderolas.

El plan especial de Ferias, con refuerzo en la zona de viviendas del Fuerte y aledaños, la más afectada por las Ferias y Fiestas. La instalación de aros-papelera para báculos en distintos puntos de la ciudad (entre 250 y 300), además de 200 contenedores adicionales. La ampliación de 3 a 4 camiones contenedores adaptados a aseos (1 contenedor desde el día 8 en Paseo de San Roque, puerta del parque de Adoratrices, 2 contenedores desde el día 11 en la Concordia y 1 en la Fuente de la Niña).

Se instalarán 60 baños químicos en los conciertos de las pistas de atletismo; 12 baños químicos en Plaza de España; 12 baños químicos en Plaza de Santo Domingo; 10 baños químicos en el Parque de la Concordia; 20 baños químicos en el Paseo de San Roque; 10 baños químicos en la Plaza Mayor; 63 baños químicos durante el Chupinazo y desfile de Peñas; 60 baños químicos repartidos a las Peñas de la ciudad (3 baños para cada peña). Además de la instalación de 4 setas en el Parque de la Concordia, 4 setas en Paseo de San Roque y 2 setas en la fuente de la Niña. Un total de 261. Además, de la contratación de personal de limpieza de las instalaciones fijas de baños existentes en el Parque de la Concordia.

También se han realizado varias actuaciones de conexión de a desagües para evitar mangueras en superficie, en la zona nueva de Hostelería de Parque de Adoratrices y en Fuente de la Niña.

Santiago López se ha referido a que se han iniciado trámites con Industria para la conexión de puntos de luz eventuales en la zona de la Fuente de la Niña en instalaciones fijas municipales, mejorando la seguridad y estabilidad en estos enganches, así como a la realización de la instalación eléctrica en las Peñas y legalización de las mismas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

Otras novedades

El concejal ha destacado la creación de una nueva zonal ferial en el Paseo Francisco Aritmendi, que será una vía de conexión entre las zonas de Fuente de la Niña y San Roque, permitiendo dar continuidad a la Feria. La creación de una nueva zona de hostelería en la alameda, situada en el Parque de Adoratrices, mejorando la seguridad de los clientes y profesionales de estas actividades, a la vez que se libera el Paseo de San Roque como vía de evacuación. La minimización de impacto acústico en las zonas de viviendas cercanas a San Roque y Fuente de la Niña, mediante el desplazamiento de la verbena de las Peñas situadas anteriormente en la avenida Ricardo Velázquez Bosco a la parcela de Defensa situada en la Avenida de Juan Pablo II. El traslado de varias Peñas a nuevas ubicaciones más alejadas de las viviendas como el caso de la peña Lacasetes, Búfalos, Pellejo. El movimiento de varias atracciones, como la Barca Vikinga, a zonas más alejadas de los edificios. La contratación de seguros para los distintos espectáculos musicales y taurinos de las ferias en materia de suspensión por condiciones meteorológicas adversas.

También se van a distribuir un total de 8.000 vasos reutilizables. 6.000 directamente entre las Peñas con el lema “100% diversión. Cero agresiones”. 2.000 por parte de la empresa responsable del servicio de limpieza, Valoriza, con la inscripción “Guadalajara limpia y punto”.

El programa digital ya está disponible en la web del Ayuntamiento desde este lunes, y el programa físico, del que se van a editar 50.000 ejemplares con papel reciclado, un esfuerzo y un compromiso con el medio ambiente.