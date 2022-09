Cs Guadalajara pide al gobierno nacional la eliminación del IVA en las facturas del gas y electricidad

El portavoz del grupo municipal de Cs en el ayuntamiento de Guadalajara, Israel Marco, ha valorado los asuntos que se tratarán en el próximo pleno. De tal forma que, el edil responsable de gestión energética ha defendido el plan impulsado desde la concejalía que reduce la emisión de CO 2 , que contempla, además, la instalación de placas solares y sistemas de climatización responsables en centros sociales, y que, además, ya está funcionando en edificios municipales como el Arriaca Digital. “Hemos pasado de ser una administración que no se preocupaba por el consumo y la potencia de las instalaciones municipales, a ser un ayuntamiento que conoce sus necesidades energéticas, y que ajusta la potencias a los requisitos del edificio lo que nos ha supuesto un ahorro de 200.000 €” ha explicado Marco.

Además, el edil de Cs ha apuntado que desde el equipo de Gobierno del ayuntamiento Guadalajara se está trabajando en tres grandes propuestas que se financiarán con fondos europeos y que incluyen proyectos de eficiencia energética para el Centro Social de la calle Cifuentes, para el ayuntamiento y para sus edificios anexos. “Para Cs esto es una prioridad, tenemos una clara apuesta por la energía solar, por las plantas de autoconsumo, y por el consumo responsable de los recursos energéticos”ha indicado Marco.

Por todos estos motivos, desde la formación naranja han pedido la retirada de los puntos que hacen referencia este plan, y han señalado que sí apoyarían su petición para la eliminación del Real Decreto del Gobierno de la Nación, porque “se trata de otra engañifa del señor Sánchez que sigue con la política del palo, el burro y la zanahoria” ha comentado el edil de la formación naranja quien ha explicado que “la zanahoria son las ayudas al transporte, los bonos gratuitos para el transporte, pero que en definitiva no suponen un ahorro para el conjunto de los ciudadanos, y el palo es que el gobierno de Sánchez no ha propuesto ni una sola medida para no depender tanto del gas, para que la factura de la luz de autónomos, empresas, y hogares españoles baje”.

Marco ha pedido al gobierno socialista que “deje de hacer medidas que son sólo maquillaje y asuma los grandes retos como la eliminación del IVA en las facturas del gas y de la luz, que beneficiaban a todos los vecinos, que por ejemplo a un ayuntamiento como Guadalajara le supondría 1,2 millones de euros menos que podríamos invertir en iniciativas que nos lleven al autoconsumo”.

Además, el edil de Cs ha vuelto insistir en la necesidad de apostar por la energía nuclear que “no emite CO 2 ” y que nos llevarían a depender menos del gas extranjero.

Y finalmente, el grupo municipal de Cs ha mostrado su apoyo a la propuesta del PP y Vox para en relación con la prevención del suicidio. Marco ha comentado que “desde nuestro grupo siempre hemos defendido que son necesarias medias de prevención en este sentido, y de hecho, desde el servicio de Bienestar Social del ayuntamiento se atienden a estas personas y se les pone en contacto con los canales establecidos desde Sanidad” ha concluido Israel Marco.