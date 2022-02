Decretada la demolición de la la antigua fábrica de harinas Mora en Manantiales

Se trata de un edificio, según Riendas, “de alto valor etnográfico, arquitectónico, histórico, identitario para el barrio, y uno de los pocos vestigios que nos quedan de nuestro patrimonio industrial de finales del XIX y principios del XX. Se trata de un edificio que se restauró hará unos cien años tras un grave incendio que sufrió. Y se trata, de uno de esos pocos vestigios patrimoniales que nos quedan en la otra orilla del Henares, junto con el edificio del Cuartel del Henares que ya se restauró, o la torre de Avistamiento o chalet de pilotos que hay en el Parque de Ingenieros en la carretera de Cabanillas, o los restos de la Hispano Suiza, el Laboratorio de los Ingleses, y el recientemente desaparecido monumento al alférez Jorge Porrúa”.

Desde el grupo Aike han recordado que pedían aclaraciones porque los concejales de la oposición no tienen acceso a día de hoy al expediente en el que se declara la ruina del edificio. “Hoy mismo vamos a pedir el expediente ya que no nos dan aclaraciones, yo ya les digo que sobre la declaración de ruina no entramos a valorar hasta conocer el expediente, pero hay otras maneras de cuidar nuestro patrimonio… y es que en este decreto, también se ordena iniciar los trámites oportunos para la demolición de los restos que actualmente quedan. Y esto lo consideramos grave desde Aike ”.

El edil de A Guadalajara hay que quererla, ha recordado que “lo que es el edificio en sí a día de hoy, se encuentra en similares circunstancias en las que estuvo tantos años el Cuartel del Henares, y a nadie se le ocurrió demolerlo ni intentarlo, peor quedó el Palacio del Infantado tras el bombardeo de la Legión Cóndor y tampoco a nadie se le ocurrió proponer la demolición, igual se encuentra la Hispano Suiza y espero que tampoco a nadie se le ocurra proponer su demolición, tenemos también en semejantes circunstancias el Laboratorio de los Ingleses, o por ejemplo, el Poblado de Villaflores, y que yo sepa, se está trabajando en restaurarlo, y no en derribarlo. Otro ejemplo podría ser el Alcázar, pero a ustedes es mejor no hablarles de este monumento que nos lo acaban hormigonando”, enfatizaba Riendas.

Finalmente, el portavoz de Aike ha recordado que desde su grupo “sí que creemos en una Guadalajara que cuida su patrimonio, que respeta su cultura, su identidad, sus raíces, y que además, promueve más el mantenimiento o la restauración de edificios frente al derribo y el hormigonado, o la creación de más solares vacíos. Ya les advierto que vamos a pedir hoy mismo el expediente ya que no nos dan aclaraciones, por supuesto. Y como bien saben, tardaré días en poder acceder a él, porque ustedes agotan el tiempo que les manda la Ley e incluso lo incumplen. Pero miren, sepan que desde Aike seguiremos trabajando por nuestra Guadalajara, por nuestra Gente, y con la misma ilusión de saber que lo que procuramos es lo mejor para una Guadalajara que no nos hartaremos de decir que Hay que quererla, que hay que querela más, y hoy más que nunca.”