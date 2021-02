Desiertas todas las ayudas por conciliación del Ayuntamiento de Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara no ha adjudicado ni una sola de las ayudas que convocó el pasado mes de septiembre con motivo del Covid-19 para ayudar a conciliar a las familias más vulnerables de la ciudad. Este paquete de ayudas que fue anunciado hace 8 meses se ha resuelto hoy martes en Junta de Gobierno declarando desiertas todas las ayudas solicitadas por las familias de Guadalajara.

Así lo ha denunciado la concejala del Grupo Popular Verónica Renales quien ha lamentado “la nula sensibilidad ni con la infancia ni con la familia del señor Rojo” que “convocó estas ayudas a regañadientes” y al final no ha sido capaz de adjudicar “ni un solo euro de los 50.000 que anunció”. “Está claro que los problemas de índole personal, familiar y laboral no le importan en absoluto a este alcalde”, ha dicho la concejala recordando que “Guadalajara cuenta con una población menor de edad de unas 16.000 personas y que estas no han tenido ninguna oferta de actividades y recursos de su ayuntamiento en 2020”.

“Seis meses después del verano el señor Rojo resuelve la situación de esta manera; la situación con la que se encontraron numerosas familias de nuestra ciudad, después de que se iniciase la desescalada y con ello muchos de los trabajadores tuvieran que volver a sus puestos de trabajo sin tener ningún recurso público para poder dejar a sus niños estando atendidos de una forma segura y perdiendo por completo cualquier programa de conciliación de años anteriores”, ha manifestado Verónica Renales.

La concejala ha recordado también que el Grupo Popular “ya lo advirtió en febrero de 2020, hace un año, que con los presupuestos de Rojo había desaparecido cualquier reflejo que indicase claramente un apoyo a la familia”. “Se lo reclamamos en mayo, después en julio y le hemos instado durante todo este tiempo a que trabajase en ello”, dijo Renales.

Renales ha dicho que esperan “que esto no se repita” y “que empiecen ya a trabajar en una buena planificación de cara al verano donde se refleje la importancia de la infancia, que queremos contribuir a la educación de los niños, que las familias de Guadalajara son importantes y que tienen el apoyo municipal para resolver sus problemas”. No obstante, ha añadido, “insistiremos en ello, y no pararemos hasta poner la infancia y las familias en la agenda de nuestro Ayuntamiento”.

Alguacil: “Rojo vive del anuncio del anuncio y del recuerdo constante de Antonio Román”

Por su parte, el concejal José Luis Alguacil ha afirmado que “Rojo sigue siendo un hombre anuncio que vive en constante recuerdo de lo que hizo Antonio Román”. La última prueba de ello fue el acto de ayer para volver a anunciar que se cede una parcela municipal para construir un centro educativo; parcela que ya se había cedido en 2010. “Lo vimos cuando anunció la cesión de otra parcela para un centro de salud en Los Valles en 2019 siendo Rojo delegado de la Junta cuando anunció que a finales de 2020 empezaría la construcción de este edificio y no hemos visto a día de hoy moverse ni una piedra”, ha apuntado Alguacil finalizando que “el problema es que no sabe aún si sigue siendo delegado de Page o alcalde de Guadalajara”. “Esperemos que no pase lo mismo con este anuncio de construcción de un centro educativo”, ha dicho el concejal del Grupo Popular.