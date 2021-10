Dispositivo especial para Todos los Santos en el cementerio de Guadalajara

El horario de visitas los días 29, 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre, será de 08:00 a 19:00 horas, ininterrumpido.

Asimismo, se ha establecido un dispositivo especial de limpieza, que también abarcará a los barrios anexionados, y policial, que se ha dividido en tres zonas de actuación:

Zona A: Calles Hermanos Fernández Galiano; Dos de Mayo y del Río. Esta última se cortará al tráfico desde la calle Dos de Mayo, permitiendo el estacionamiento en el lado más próximo al parque del Coquín, quedando la circulación reducida a un único sentido.

Se reservarán las plazas más próximas a la entrada al recinto a personas de movilidad reducida que porten su tarjeta de accesibilidad, señalizando para ello las mismas con vallas y señales informativas.

Zona B: Avda. Pedro Sanz Vázquez: En esta vía se permitirá el estacionamiento en el lado más próximo al Zoo, una vez rebasado el cruce con la C/ Dos de Mayo; no permitiéndose desde la Glorieta de Agricultores y Ganaderos, hasta después del cruce con C/ Dos de Mayo. El objetivo es evitar las retenciones de tráfico por los vehículos que pretendan girar a la izquierda hacia C/ Dos de Mayo.

Zona C: El servicio se desarrollará en el interior del recinto, siendo obligatorio el uso de mascarillas dentro del mismo.

Las visitas podrán realizarse con total normalidad, guardando las distancias de seguridad y siendo obligatorio el uso de mascarilla en el interior del camposanto.

Asimismo, estarán permitidos los puestos de flores, con metro y medio de separación.