Dos heridos por asta de toros en un cuarto encierro caótico y accidentado

Accidentado y caótico el cuarto y último encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara de hoy domingo, que empezaba con once minutos de retraso y se ha saldado con dos heridos por asta de toro, de los que todavía no tenemos valoración de la gravedad, tan sólo la confirmación de su traslado al hospital.

Y el caos vino cuando dos de los toros se volvieron y enfilaron a corrales después de casi diez minutos sueltos y arremetiendo contra le vallado. El problema fue que al no tener cabestros de cola, como manda el reglamento de los encierros, no se pudo empujar a estos dos toros rezagados de nuevo a la plaza y esta vez no bastó la accion de los pastores, que ya fue demasiado arriesgada. La organización optó por soltar de nuevo a cuatro mansos desde la plaza para ir a buscarlos, pero finalmente, por motivos de seguridad, dado el caos reinante, los traslados sanitarios y que ya eran las 8, 23 horas de la mañana, se optó por dar por finalizado en encierro con cuatro astados en los chiqueros de la plaza y dos en los corrales de San Francisco.

Protagonizaban este encierro seis toros de San Martín que sustituirán a los anunciados de Adolfo Martín, rechazados por falta de peso, en la última corrida del abono de esta tarde. Y en esa sustitución empieza el caos, puesto que los toros poco hermanados se pelearon en corrales, minutos antes de que estuviera previsto el inicio del encierro, lo que retrasó hasta las 8,11 el tercer chupinazo que marca la apertura de las puertas de los corrales.

Impaciencia en la plaza con varias pitadas desde los tendidos, e impaciencia también de los corredores que aguardaban en lso distintos tramos del recorrido, sin que hubiera explicaciones por megafonía. Masiva participación de púbico y asistentes, con algún que otro altercado, que nada tenía que ver con el encierro, sino con el abuso del alcohol.

De los corrales partían los mansos en manada y con cinco astados detrás, y ya un sexto se demoraba en salir. En la cuesta de la Carrera la manada ya estaba totalmente partida, con lo seis bueyes arropando a un único toro en cabeza y el resto por detrás cada vez más sueltos, con dos ya totalmente rezagados.

Ya en Capitán Arenas los corredores confuso al ver que no llegaban más que tres toros, no sabían si seguir hacia delante o esperar. DE hecho el cuarto rezagado también se volvió un tramo en Capitán Arenas. En ese desconcierto se produce una de las cogidas de Capitán Arenas a un mozo que además fue volteado e impactó con fuerza contra el asfalto.

Ya en el coso de las Cruces es el cuarto toro rezagado el que ha cogido a otro mozo con varias embestidas cuando lo tenía ya en el suelo, de las que joven trataba de zafarse, intentando eludir los cuernos e incluso intentando volver a ponerse en pie. Ese toro aún rompió buena parte de las tablas de aplaza antes de entrar en chiqueros.

Mientras esto ocurría, los dos totalmente rezagados se pararon arriba de la Carrera, y lanzaban sus derrotes hacia el vallado, mientras los pastores se afanaban en reconducirlos. Finalmente enfilaron hacia corrales, casi al mismo tiempo que desde la plaza soltaban cuatro cabestros, porque, como ya hemos señalado anteriormente, en los corrales, no había ningún cabestro de cola, que precisamente tienen que estar dispuesto para estas ocasiones, como manda le reglamento de los encierros.

Es responsabilidad de la empresa taurina y al mismo tiempo del Ayuntamiento de Guadalajara que de momento no da ninguna explicación a pesar de caótico encierro.

Aquí el vídeo de este encierro por cortesía de ALCARRIA TV: https://youtu.be/PLvFxbKgEz4

FOTOS CUARTO ENCIERRO DE LAS FERIAS DE GUADALAJARA: © EDUARDO BONILLA RUIZ