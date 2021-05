El 1º Mayo en Guadalajara recuerda "que ahora toca cumplir con los trabajadores"

Aunque nuevamente este año no ha habido manifestación del Primero de Mayo por la pandemia, los sindicatos si se han concentrado hoy en el Plaza de Santo Domingo, reivindicando la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, con una participación representativa en la que estaban convocados 50 representantes de UGT y otros 50 de CCOO, aunque finalmente fueron algunos más, donde se establecieron marcas en el suelo para mantener la distancia de seguridad y primó el uso de la mascarilla.

Bajo el lema "Ahora toca cumplir, un país en deuda con su gente trabajadora", los sindicatos exigían que los políticos den la cara, aborden la nueva reforma laboral, el aumento del SMI y una mejor calidad y estabilidad del empleo.



El primer reconocimiento fue para los trabajadores esenciales que han vivido un año horrible con la pandemia, de modo que antes de la intervención de los secretarios sindicales, tomó la palabra el responsable regional de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, enfermero de profesión, para recordar que este "ha sido un año muy duro en el que los servicios públicos y el resto de servicios esenciales, se han evidenciado como la auténtica clave para bordar esta pandemia que aún no ha terminado". "Jamás hemos estado más orgullosos de llevar nuestros uniformes blancos, pero jamás hemos pasado tanto miedo, porque lo hemos pasado mal ya que no siempre hemos tenido la información, ni la protección que necesitábamos", señalaba.

"No somos héroes, somos personas de carne y hueso que llevamos 13 meses mirando a este virus, el coronavirus, frente a frente", proseguía, detallando la carga de agotamiento del colectivo y su labor de acompañamiento a los enfermos. Y no sólo a los trabajadores de la sanidad, sino a todos los trabajadores esenciales reivindicaba Peiró, con un largo enumerado de colectivos, desde las fuerzas del orden a las cajeras de supermercado, en el que reconoció "es imposible citarlos a todos, porque hay muchos que han sido invisibles".

Tras agradecer los aplausos desde los balcones, los premios y reconocimientos, Peiró dijo que "ahora toca cumplir", y recordó que es la hora de los derechos laborales, de la recuperación de los convenios colectivos, del incremento de los salarios, mejora de las condiciones laborales, "sin excusas de ningún tipo". Y concretando en el terreno sanitario pidió el reconocimiento de la carrera profesional en el Sescam, la actualización de bolsas de trabajo, la finalización del hospital de Guadalajara, entre otras demandas para muchos de los sectores públicos.

También recordó a todos los trabajadores en Erte y en Ere, así como "a las personas de las colas del hambre en Guadalajara", o al gremio de la hostelería, "que no tiene la culpa, porque la culpa de los contagios la tienen quienes no cumplen con las normas". En este contexto reclamó que sigamos usan las mascarillas, "y pónganselas bien", manteniendo las distancias de seguridad y limitando los encuentros. "Ya llegará el tiempo de los abrazos, no es el momento de tirar por la borda tantos esfuerzos hechos", concluyó.

El secretario de UGT en Guadalajara, Francisco José Sánchez, señaló que aunque se está viendo ya el final de la pandemia de la mano de las vacunas, "tenemos que aguantar y ser responsables". También reclamó la derogación de la reforma laboral y la prorroga de los Estes hasta el 31 de diciembre.

Por su parte Javier Morales, secretario general de CCOO en la provincia, ha hablado de la necesidad de recuperar salarios porque no todos los sectores han visto reducir su cuenta de explotación: “A la logística le ha ido de perlas, no pueden ponernos como excusa el Covid-19”.