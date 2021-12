El alcalde de Guadalajara aislado por contacto con positivo covid

A pesar de que el protocolo sanitario actual no exige cuarentena para las personas vacunadas que no presenten sintomatología propia de la infección del virus, Rojo permanecerá aislado "por prudencia" hasta que la prueba PCR no descarte el contagio.

Desde su domicilio, el alcalde señala la importancia que tiene "colaborar y ser responsables con el rastreo de contagios" e insiste en actuar "con prudencia y responsabilidad hasta que podamos dar completamente por finalizada la pandemia" y pide a todas las personas "que no duden en vacunarse para que las nuevas infecciones no se transformen en casos graves".