El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ya está vacunado

"Emocionado tras haber recibido este martes la vacuna de Janssen en el polideportivo San José de Guadalajara. La verdad es que no he podido dejar de pensar en quienes no han llegado a tiempo de recibir este pequeño pinchazo de vida; en quienes han combatido y combaten desde nuestro sistema sanitario este maldito virus, en la ciencia y, por supuesto, no puedo no pensar y no poner en valor todo el sistema público de nuestro país".

Con este mensaje y la difusión de una fotografía en sus propios perfiles de las redes sociales el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha anunciado que ya ha sido vacunado en su turno de edad, pues el alcalde tiene 46 años, y es la franja que se está vacunando ahora en Guadalajara.

Rojo ha hecho un llamamiento a la confianza ciudadana en el proceso de vacunación: "A él le debemos el escudo con el que nos protegemos frente a la covid19. Un escudo que es igual para todas las personas. Por favor, no dudes un segundo en vacunarte porque es la manera de acabar con esta pesadilla".

Ese mismo martes también era vacunado en Guadalajara el delegado de la Junta, Eusebio Robles.

