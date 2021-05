El Ayuntamiento adjudicará por 40 años Castillejos a cambio de construir un Centro de Ocio

Según publica la plataforma de contratación del Estado el plazo para que las empresas soliciten participar en ese "diálogo competitivo" está abierto hasta el 18 de mayo, y si son seleccionados pueden presentar su ofertas hasta el 20 de septiembre, siendo una "Mesa especial del diálogo competitivo", integrada por tres técnicos (un ingeniero de montes, un arquitecto técnico y un técnico e medio ambiente).

Las empresas que sean seleccionadas para participar en la fase de diálogo recibirán una prima 15.000 euros en compensación de los costes de redacción del proyecto de obras. Tras el estudio de las propuestas iniciales, es cuando se concretará las áreas e instalaciones que integrarán el centro de ocio de la finca “Los Castillejos”. Después ya tienen que presentar el proyecto de obra, ser selecciona la solución adecuada, y se invita a las empresas participantes para que procedan a emitir una oferta basada en esa solución.

Así que aunque todo está por concretar en este tipo de licitación, incluido si se aplica algún tipo de canon o se reserva algún uso público en la finca, lo poco que sabemos es que el Ayuntamiento quiere que en este Centro de Ocio se realicen campamentos, el vuelo de drones, educación ambiental, vivero de semillas, cursos de ornitología, actividades de investigación relacionadas con el medio ambiente y la astronomía, apicultura y jornadas de movilidad ecológica para niños.

Hay que recordar que la finca de Castillejos, con una extensión de 120 hectáreas y ubicada en uno de los márgenes del río Henares fue donada por D. Emilio Meneses al Ayuntamiento de Guadalajara en1984, para que fuera destinada a servicios de utilidad pública e interés social, siempre relacionados con la naturaleza rustica de los terrenos, que contribuyeran a un mayor conocimiento, enseñanza y defensa de la ecología y de las actividades agropecuarias, así como al esparcimiento y recreo al aire libre de los ciudadanos.

Una pequeña parte de la finca está cedida a Proyecto Hombre, cuyo centro terapéutico en anejo, y en el resto ha tenido durante estos 37 años más propósitos que realidades.

La edificaciones y zona de cemento que existe se construyó cuando José María Bris era alcalde, quedaron totalmente abandonadas y vandalizadas en el mandato de Alique que fueron restauradas, con un gasto de 250.000 euros, por Román en 2009.

Con continente, pero sin contenido, al fin en 2014, el Ayuntamiento licitó y encargó la gestión y mantenimiento de la finca a la entidad Proyecto Labor S. L. que ha hecho actividades medioambientales puntuales.

Aparte del uso puntual de la finca que hacen los anilladores de aves o los aficionados al aeromodelismo, el espacio es usado como zona de paseo, pero no por muchos ciudadanos, pues no tiene conexión senderista desde la capital, a pesar de que laadecuación del camino se contemplaba en el proyecto de la Ribera del Henares, que se hizo con fondos Europeos, aunque en la segunda fase, que de momento no se va a abordar.

El acceso por carreteras a través de la CM-101, tampoco es fácil, sin haber carril de acceso, y ahora menos porque la entrada a a finca lleva con su arco de entrada derruido desde hace meses por un accidente.

De hecho el Ayuntamiento de Guadalajara sorprendía al incluir en los presupuestos aprobados para este año una glorieta a la entrada de la finca municipal de Castillejos con una inversión de 60.000 euros.