El Ayuntamiento de Guadalajara colabora con la campaña ‘Consume cercano, consume sano’

La concejala de Transición Ecológica, Mª Ángeles García, ha presentado esta mañana esta novedosa iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, y la financiación de la Junta de Comunidades, junto a Sara Velázquez, de la Asociación Geoalternativa y Ana Ongil, responsable del Rincón Lento.

“Esta campaña pone en valor los comercios de venta directa con los productores y productoras de cercanía, que ofrecen alimentos sanos y sostenibles, por eso es muy importante que nos acostumbremos a consumir en estos espacios que contribuyen a cuidar de nuestro medio natural”, ha destacado García.

De esta forma, --ha añadido la concejala—potenciamos la vida en los barrios, y la generación de empleo y riqueza local, haciendo de Guadalajara una ciudad cada vez más sana y sostenible”.

Por último, García ha recordado que el Ayuntamiento ya visibiliza y promueve estas buenas prácticas a través del Sello Guadalajara Sostenible, “e iniciativas como la Feria de la Economía Circular que pusimos en marcha esta primavera y donde pudimos comprobar que haciendo un buen uso de nuestros recursos podemos aportar nuestro granito de arena al cuidado del planeta”. En este sentido, ha agradecido el trabajo del Rincón Lento, “siempre dispuesto a trabajar y colaborar en iniciativas de concienciación como éstas”.

Campaña de difusión; un taller y mesa redonda

La campaña se hará visible en redes sociales y todo tipo de canales de comunicación, pero también, a través del reparto de material publicitario, chapas y pegatinas con el logotipo diseñado para que tenga un mayor alcance.

Además, se han organizado dos actividades que se desarrollarán los próximos días 14 y 15 de octubre. La primera de ellas, un taller ‘Ventajas del Comercio Local para una alimentación sana y sostenible. Mapeo de los Canales Cortos de Comercialización en Guadalajara’, que se impartirá en el Rincón Lento, de 17:30 a 20:30 horas; y la segunda, una mesa informativa sobre la campaña, el sábado, 15, con reparto de material de difusión, en el Mercado de Abastos, en horario de 11:00 a 14:00 horas.

Sara Velázquez ha destacado “el enfoque innovador que se le ha querido dar a la campaña, poniendo el acento no sólo en los alimentos sostenibles, si no en los espacios de venta de estos alimentos, que muchas veces pasan desapercibidos, porque no es igual comprar un producto ecológico en una gran superficie, que hacerlo en una tienda de barrio o un grupo de consumo”.

Por su parte, Ana Ongil ha destacado que “el Rincón Lento está encantado de acoger una de las actividades de esta campaña, que pone en valor el comercio cercano y los canales cortos de comercialización, y que llega en un momento clave”.