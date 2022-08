El Ayuntamiento de Guadalajara ha tenido que devolver más de 350.000 euros

Jorge Riendas y Susana Martínez, concejal portavoz en el Ayuntamiento por AIKE -A Guadalajara hay que quererla- y presidenta de la formación municipalista, han convocado rueda de prensa para valorar la devolución de más de 350.000 euros que estaban destinados al PLAN CORRESPONSABLES, iniciativa creada para ayudar a familias sin posibilidad de delegar los cuidados familiares y facilitar la conciliación, que mayormente está feminizada.

El Plan Corresponsables es una iniciativa del ministerio de igualdad que destina recursos para la financiación de actuaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 14 años el año pasado, y hasta 16 años a partir de ahora. El 22 de junio de 2021 el Gobierno de Castilla la Mancha, los agentes sindicales y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de la región, firmaron el acuerdo para poner en marcha del Plan Corresponsables en la región,” según las bases de este plan, en cada municipio que se sume a este plan, se compromete a crear bolsas de empleo de cuidados y ofrecer esos servicios a la ciudadanía que lo necesite”, ha recordado Martínez.

“Os queremos hablar de la ejecución del Plan corresponsables, que fue dotado con 453.000 euros para este Ayuntamiento. Se trata de una ayuda para incrementar las medidas del consistorio en la mejora de la conciliación, y en políticas de igualdad. Y queremos destacar que lamentamos el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno de devolver voluntaria y anticipadamente más de 350.000 euros”, ha expuesto la presidenta de Aike. “Se trata de un hecho muy importante para nosotras, porque esas políticas de ayuda familiar no se van a desarrollar, y todas esas mujeres y personas que se podían haber beneficiado de estas ayudas, no se han podido beneficiar. Solo se han beneficiado a día de hoy 68 familias entre las más de 85.000 personas que vivimos en Guadalajara. únicamente se ha desarrollado el programa -Sin Cole en la Granja-. Esto significa que esta ciudad ha perdido esos recursos fundamentales para cubrir una demanda y una necesidad real, otro tren que dejamos escapar, porque esto significa que, de ese dinero que hemos devuelto, hay una parte que no es que no hayamos empleado en políticas reales, sino que lo hemos tirado a la basura. Porque en los expedientes que hemos consultado, estaba previsto poner en marcha una ludoteca, que iba a dar servicio de lunes a sábado, y para ellos hemos tenido alquilado un local, peor el servicio no se ha dado, aunque hemos pagado 8 meses por un local no utilizado para ello”.

“Aunque nos creemos que el equipo de gobierno tiene en su ADN las políticas de igualdad y el discurso feminista, luego comprobamos que no se es capaz de poner en marcha precisamente esas políticas de igualdad”. Ha continuado explicando Susana Martínez, “Esta es una forma muy concreta de ayudar a que familias monomarentales y monoparentales puedan conciliar, mujeres de más de 45 que tienen personas a su cargo, sirve para que personas que se dedican a los cuidados desde hace años puedan buscar también salidas, familias con pocos recursos, mujeres que salen de situaciones de riesgo de exclusión, de situación de maltrato… Es muy importante que se gaste este dinero”, ha concluido la presidenta municipalista

El portavoz de Aike, ha recordado la cantidad exacta devuelta: 355.095,82 euros, “se trata de una devolución voluntaria anticipada parcial que se firmaba por decreto el pasado 17 de mayo. Para esto sirve estar pendiente de esos decretos por los que preguntamos en el Pleno y no recibimos respuesta, para controlar al equipo de gobierno y poder detectar estas malas praxis.” El edil ha insistido en que el plan corresponsables en Guadalajara se había centrado en cinco áreas concretas: un aula-ludoteca, un servicio a domicilio, un corresponsables deportivo, otro cultural y el proyecto “sin cole en la granja”.

“Todos los programas se paralizaron el 30 de marzo, excepto el de -sin cole en la granja que sí se ha ejecutado. No es que tengamos grandes presupuestos para hacer este tipo de políticas a nivel de local y esto es, sin duda una manera de perder la oportunidad de empezar a hacerlas.” ha seguido explicando Riendas, “esto lo comunicamos pensando en que se puede justificar hasta diciembre de 2023, y para insistir en que queremos que esas políticas se lleven a cabo y ese dinero se gaste, aún estamos a tiempo, pedimos al equipo de gobierno que no se dejen pasar estas oportunidades.”

Desde Aike han destacado la inestimable ayuda que se aporta desde las AMPAS locales, que están aportando mucho, junto con las empresas de ocio infantil y organización de campamentos de verano, “pero es importante que desde el Ayto se trabaje para ello. Por eso pedimos al equipo de gobierno se ponga a trabajar para desarrollar estas políticas de corresponsabilidad que favorecen la conciliación y la igualdad, porque si se lleven a cabo, son nuestras vecinas y vecinos quienes se pueden beneficiar de estos programas”, ha insisto Martínez, presidenta municipalista.

“Sabemos la falta de personal que existe, y conocemos que estas ayudas permiten apoyar las áreas de este ayuntamiento que más lo requieren, como es el área de igualdad. El dinero devuelto son recursos que se han perdido, es un recurso estupendo para los municipios, es muy sencillo, pues se concede previamente y los municipìos solo tienen que aceptarlo. Pero hasta el momento, este Ayuntamiento no ha sido capaz de gastarlo, por lo que lo hemos tenido que devolver. Creemos que aún estamos a tiempo para lo que queda de programa, ahora es el momento de que esta segunda oportunidad de poder ayudar a todas esas familias que lo necesitan no se nos escape”, ha concluido Martínez.