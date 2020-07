El concejal del Grupo Popular José Luis Alguacil califica la situación de “terriblemente cruel” y no entiende “cómo Rojo es capaz de convocar un pleno extraordinario para pagar a grandes empresas pero no para pagar a pequeños proveedores de Guadalajara en el Patronato de Deportes”.

El Ayuntamiento de Guadalajara realiza otro reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar a las eléctricas

Esta situación que Alguacil ha calificado de “terriblemente cruel” y aún más inaudita por no ser casual, ya que “está todo estudiado” y responde “a esa estrategia maquiavélica de Alberto Rojo para alargar las mentiras” de la supuesta deuda en el Patronato de Deportes. “El gobierno de Rojo persiste en su objetivo de echar por tierra la magnífica gestión de Deportes siendo concejal Eladio Freijo”, ha apuntado Alguacil señalando que “esta estrategia se les está volviendo en contra “puesto que el reconocimiento extrajudicial de crédito que llevarán al pleno del viernes llega con reparos de Intervención, y viene a poner de manifiesto la falacias y mentiras del actual equipo de Gobierno y empieza a desmontar el mantra que han intentado instaurar en nuestra ciudad sobre el supuesto millón de euros de deuda que el Patronato tenía con los proveedores”. “Durante la gestión del concejal Eladio Freijo no hubo ni un reparo a la gestión, con lo cual la ortodoxia del gobierno de Rojo no es tal”, ha incidido recordando que a Rojo “no le dolieron prendas en gastar 60.000 euros para proteger solo las pistas de la Fuente de la Niña -que costó 120.000 euros-, por cierto, tirando de teléfono y sin procedimiento”.

Alguacil se ha referido también a la “paralización” a la que tienen sumida tanto el concejal de Deportes Evaristo Olcina como el propio alcalde, que no toma partido en ninguna de las áreas, al Patronato de Deportes donde “no han sido capaces de conseguir ni un solo patrocinio como los 400.000 euros que el anterior gobierno del PP consiguió de la Diputación y de la Junta”. “Faltan ideas, y faltan ganas de trabajar por parte del concejal Evaristo Olcina”, ha lamentado Alguacil instando a poner en marcha la actividad deportiva porque también genera empleo y también es motor económico en nuestra ciudad.