El Ayuntamiento declarará como no disponible diversos créditos relacionados con las Ferias

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, tiene intención de aprobar en el próximo pleno del viernes 28 de mayo la declaración como no disponible de las partidas para subvenciones de peñas, conciertos, seguridad del Ferial, alumbrado y gastos derivados. Así lo ha dado a conocer hoy el concejal del Grupo Popular, Armengol Engonga, quien no pone en duda el fondo de esta decisión sino “las formas de actuar de espaldas a la ciudadanía con mentiras y una absoluta irresponsabilidad”.

Hay que recordar que Alberto Rojo dijo este martes públicamente que “las Ferias no están suspendidas, que están en pausa” pero por detrás hace movimientos que ponen de manifiesto lo contrario. Esto significa que Rojo “no es de fiar” que “como hemos dicho en otras ocasiones, no tiene palabra y que su inseguridad le está haciendo permanecer agazapado y paralizado”. Desde el Grupo Popular han denunciado este “engaño” a los vecinos de Guadalajara y han pedido a Rojo “seriedad y responsabilidad”.

La opinión del Grupo Popular, como ha explicado Engonga, es clara: aún es pronto para tomar una decisión definitiva pero hay que valorar ya una serie de cuestiones y, sobre todo, hablar con la ciudadanía y los diferentes sectores implicados. “Nos consta que no han hablado con las peñas y nos preocupa que este alcalde quiera una vez más tomar decisiones sin tomar en consideración la opinión o propuestas de los grupos políticos con los que tampoco ha hablado ni preguntado sobre este tema, al menos con el Grupo Popular”. “El miedo de Rojo a tomar una sola decisión que se le pueda venir en contra le lleva a refugiarse en su cobardía impropia de un alcalde del que los ciudadanos esperan que esté a la altura”, ha dicho Engonga reclamándole “que no juegue a la mentira o a lanzar globos sonda, que sea valiente y que si tiene la decisión tomada al menos diga la verdad y actúe con transparencia”.

“Esta forma opaca, cobarde y bochornosa de actuar nos parece una burla a los vecinos de Guadalajara, no puede ser que se diga públicamente que no hay una decisión tomada cuando internamente estás tomando ya decisiones”. Esta misma semana, la concejala de Festejos, Sara Simón, afirmaba a los peñistas que “a día de hoy no hay una decisión tomada al respecto” y que “cuando se tome, seréis los primeros en conocerlo”. Pues bien, ya está decidido que el Ayuntamiento no cuenta con la subvención a las peñas para este año aunque hace dos días dijera que no hay decisión tomada.

Desde el Grupo Popular lamentan esta situación que genera confusión e intranquilidad para muchas personas y sectores que tienen en las Ferias y Fiestas una importante fuente de ingresos.