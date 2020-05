El Ayuntamiento se afana en resolver las licencias para la instalación de terrazas

"Que no se cobre tasa, no quiere decir que no se tenga que tramitar la correspondiente licencia", así respondía ayer tarde la concejala Sara Simón en las redes, interpelada por un ciudadano de Guadalajara tras el cierre de la terraza de un bar local con apenas tres mesas a una distancia prudencial por parte de la Policía Local. Simón, desconocía si la terraza en cuestión tenía o no licencia, pero lo cierto es que algunas de las pocas terrazas que abrieron este lunes en Guadalajara, ahora están cerradas y en el Ayuntamiento hay avalancha de petición de licencias.