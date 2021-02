El Centro de Educación para Personas Adultas prepara su traslado

La intención es que el CEPA se instale el próximo curso en el inmueble que actualmente alberga la sede central de la Escuela Oficial de Idiomas, ubicado en la calle Felipe Solano Antelo, que ofrece mejores condiciones que el edificio que actualmente acoge este centro para adultos.

El delegado ha explicado a los miembros del equipo directivo del CEPA Río Sorbe las mejoras que presenta la nueva ubicación, al tiempo que les ha planteado la posibilidad de reajustar las enseñanzas que imparten añadiendo alguna formación específica para adultos que no se oferta en ningún otro centro.

En este sentido, el delegado ha destacado que “se trata de una importante mejora en el espacio que ocupan que nos va a permitir adaptar las aulas a las necesidades reales que tiene este centro tanto en cuanto a oferta formativa como a alumnado y reajustar su contenido para ofrecer la mejor formación para personas adultas en un momento tan complicado como el que vamos a afrontar cuando finalmente salgamos de esta pandemia”.

Junto a la mejora de los espacios, tanto la Delegación de Educación, Cultura y Deportes, como el propio CEPA, han manifestado su interés en ampliar la oferta formativa para adultos durante el próximo curso. Por un lado, existe una importante demanda de enseñanzas de idiomas no formales y por ello se va a estudiar la posibilidad de incrementar esta formación incluso con algún idioma más.

Asimismo, el delegado ha manifestado en la reunión su voluntad de ampliar la formación de los cursos preparatorios para el acceso a la Universidad. Hasta la fecha, en Guadalajara se ofrece solo la formación común y la intención es impartir también la oferta específica, que en la actualidad no se incluye en la programación de ninguno de los CEPAs de la provincia.

Tras analizar los nuevos espacios sobre plano y apuntar las posibles necesidades, Fernández-Montes ha emplazado a los representantes del equipo directivo a realizar una visita al nuevo edificio para conocer directamente esos espacios y hacer una previsión de reformas. De este modo se concretarían mejor los usos y se valoraría in situ la necesidad o no de acometer algunas actuaciones una vez que el inmueble no tenga actividad lectiva.